Suspenden clases en Calama para este martes tras fuerte sismo de 6.9: llaman a realizar una visita de inspección a establecimientos

La Seremi de Educación de Antofagasta informó la suspensión de clases para este martes 26 en todos los establecimientos educacionales de la comuna de Calama, tras el fuerte sismo de magnitud 6.9.

El Ministerio de Educación señaló que la suspensión regirá para los establecimientos del SLEP Licancabur, además de recintos particulares subvencionados y privados de la comuna.

La cartera también indicó que se invitó a sostenedores y equipos directivos a realizar inspecciones junto a prevencionistas de riesgo, con el objetivo de verificar eventuales daños y asegurar condiciones adecuadas antes del retorno de estudiantes y funcionarios.

Finalmente, señalaron que la decisión busca facilitar las evaluaciones en los distintos recintos educacionales luego del temblor registrado durante la jornada de este lunes.

Cabe señalar que el Centro Sismológico Nacional dio a conocer que la magnitud del movimiento telúrico fue 6.9 y se localizó a 20 kilómetros al noreste de Calama.

Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) dio a conocer que las características del temblor no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

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