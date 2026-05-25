Más de 27 mil clientes se encuentran sin suministro eléctrico en la región de Antofagasta tras sismo de magnitud 6.9

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó que más de 27 mil hogares se encuentran actualmente sin servicio del suministro eléctrico en la región de Antofagasta tras el fuerte sismo que sacudió el norte del país.

El temblor de magnitud 6.9 se registró a las 17:53 horas en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

El movimiento telúrico tuvo una una profundidad de 114 kilómetros con epicentro a 20 kilómetros al noreste de Calama.

De acuerdo al desglose de la SEC, solo en Calama 27.039 clientes se encuentran sin luz, mientras que en Mejillones son 173 los afectados.

Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) dio a conocer que las características del temblor no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

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