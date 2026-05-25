Frustran millonario robo a empresa de valores en Antofagasta: "El Sindicato del Silencio" había excavado túnel hacia la bóveda

La Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Brigada Investigadora de Robos Antofagasta, desarticuló a una estructurada organización criminal y evitó lo que pudo convertirse en el mayor robo de dinero registrado.

La banda, denominada "El Sindicato del Silencio", fue llamada así por su actuar organizado, planificado, coordinado y anónimo.

La pesquisa estableció que la organización criminal llegó a Antofagasta en febrero de este año para sustraer cerca de 40 mil millones de pesos desde una empresa de valores de la ciudad.

El jefe de la Región Policial de Antofagasta de la PDI, prefecto inspector Freddy Castro Crespo, destacó el alcance del proceso investigativo e indicó que "este procedimiento refleja el trabajo investigativo especializado y coordinado de nuestros detectives".

"El personal policial logró anticiparse al actuar de una organización criminal muy estructurada y con un alto nivel de planificación. Gracias a la labor desarrollado por la Brigada Investigadora de Robos Antofagasta fue posible neutralizar una amenaza criminal de gran magnitud, y así evitar un delito que, de haberse concretado, habría tenido un enorme impacto para la seguridad y la tranquilidad de la comunidad”, añadió el alto oficial de la PDI.

AMPLIA PLANIFICACIÓN

Los delincuentes arrendaron un local comercial en desuso y residían por completo de forma exclusiva en una residencial.

De marzo a mayo, los sujetos construyeron un túnel subterráneo de casi quince metros de largo, equipado con un moderno sistema de ventilación eléctrico.

Durante la excavación, extrajeron más de tres toneladas de árido desde el subsuelo, material que ocultaban en sacos al interior de habitaciones posteriores del mismo inmueble.

La policía civil detectó movimientos asociados a esta organización criminal en el lugar, e iniciaron un intenso trabajo de vigilancia, seguimientos y monitoreo permanente, tanto en el sitio de suceso como en la residencial que usaban.

Y cuando se contó con las respectivas órdenes judiciales de entrada, registro e incautación, en la madrugada del 18 de mayo, la PDI ejecutó un operativo simultáneo en ambos inmuebles, logrando la detención de las once personas que integraban la organización criminal.

El fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que "se ha evitado un robo de una altísima cantidad de dinero a una empresa de valores por parte de una asociación delictual especializada y con experiencia. Esto, sin duda, es una tremenda señal de tranquilidad para toda la comunidad".

Durante el procedimiento, la PDI incautó equipos tecnológicos, sistemas de comunicación y vigilancia, elementos de ventilación, vestimentas para personificación, herramientas de excavación y diversos implementos utilizados para concretar el delito.

PURANOTICIA