Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Sismo de magnitud 6.9 se percibió en el norte del país: epicentro se localizó al noreste de Calama

Sismo de magnitud 6.9 se percibió en el norte del país: epicentro se localizó al noreste de Calama

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) dio a conocer que las características del temblor no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

Sismo de magnitud 6.9 se percibió en el norte del país: epicentro se localizó al noreste de Calama
Lunes 25 de mayo de 2026 18:11
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 17:53 horas de este lunes en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 6.9 y se localizó a 20 kilómetros al noreste de Calama.

Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) dio a conocer que las características del temblor no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".

Reportes de Intensidad (Mercalli) por Localidad

  • Región: Arica y Parinacota

Cuya: V

Codpa: V

Arica : IV

  • Región: Tarapacá

Alto Hospicio: V

Iquique: V

  • Región: Antofagasta

Antofagasta: VI

Tocopilla: VI

Mejillones: VI

San Pedro de Atacama: V

Taltal: III

  • Región: Atacama

Copiapó: III

Tierra Amarilla: III

PURANOTICIA

Cargar comentarios