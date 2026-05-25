Sismo de magnitud 6.9 se percibió en el norte del país: epicentro se localizó al noreste de Calama

Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 17:53 horas de este lunes en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 6.9 y se localizó a 20 kilómetros al noreste de Calama.

Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) dio a conocer que las características del temblor no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".

Reportes de Intensidad (Mercalli) por Localidad

Región: Arica y Parinacota

Cuya: V

Codpa: V

Arica : IV

Región: Tarapacá

Alto Hospicio: V

Iquique: V

Región: Antofagasta

Antofagasta: VI

Tocopilla: VI

Mejillones: VI

San Pedro de Atacama: V

Taltal: III

Región: Atacama

Copiapó: III

Tierra Amarilla: III

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