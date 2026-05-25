En prisión preventiva quedó exfiscal regional de O'Higgins que intentó ingresar droga a la cárcel de Alto Hospicio

Por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes fue formalizado por la Fiscalía de Alto Hospicio el abogado y exfiscal regional de la región del Libertador Bernardo O'Higgins, Roberto Díaz, quien fue sorprendido la tarde del domingo intentando ingresar 58 bolsitas de cocaína al centro penitenciario de dicha comuna.

En la audiencia de formalización, el fiscal jefe de Alto Hospicio, Guillermo Arriaza, detalló que cerca de las 14:50 horas, personal de Gendarmería del centro de cumplimiento penitenciario de Alto Hospicio realizó una revisión del imputado que estaba ingresando al recinto para visitar a cinco internos, percatándose que en su chaqueta mantenía un envoltorio de gran tamaño.

Al abrir este paquete, encontraron 48 bolsitas con 156,32 gramos de cocaína base y 10 bolsitas con 43,96 gramos de clorhidrato de cocaína, además de 103 mil pesos en efectivo. Además, en sus pertenencias se le encontró una botella de licor y un envoltorio con 2,58 gramos de cocaína. En total la droga pesó 202,86 gramos.

Dada la gravedad de los hechos, considerando sobre todo que se estaba ingresando droga a un recinto penitenciario, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado por ser su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad.

Si bien su defensa rechazó la medida cautelar argumentando su precario estado de salud física y mental; el Juzgado de Garantía accedió a la solicitud del persecutor, dejándolo privado de libertad mientras dure la investigación, que tiene un plazo inicial de 120 días.

(Imagen: Fiscalía)

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