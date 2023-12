¿Silencio de los inocentes? Millonario acuerdo de luces navideñas por derechos publicitarios en Viña se mantiene en absoluto hermetismo

Revuelo causó un artículo publicado el lunes 18 de diciembre por Puranoticia.cl, el cual daba cuenta de que Viña del Mar contaría con las luces ornamentales para la temporada estival más caras del país, basado en un nebuloso acuerdo suscrito entre el Municipio que administra la alcaldesa Macarena Ripamonti y empresas privadas.

Previo a la aprobación de dicho convenio, se generó una álgida discusión en la sesión de Comisiones del Concejo Municipal, ya que los ediles viñamarinos condenaron el hecho de que la administración recién les informara de esta iniciativa faltando una semana para la instalación de las luces en diversos sectores del plan y el borde costero, lo que los ponía prácticamente contra la espada y la pared para aprobar sí o sí.

En concreto, se repite la fórmula utilizada durante el año pasado, donde se permutan los derechos publicitarios a cambio de la implementación de las luces en 10 sectores distintos de la Ciudad Jardín. De esta manera, el autodenominado «Municipio de Cuidados» entregó 14 puntos estratégicos a las empresas para que instalen posteras publicitarias, dando a conocer sus respectivas marcas.

Si bien, los aspectos centrales del acuerdo público - privado hablan de luces a cambio de publicidad gratis, lo cierto es que muchos detalles importantes de esta iniciativa siguen bajo el más completo hermetismo, incluso de los propios concejales que, a pesar que han solicitado información, no se les ha entregado absolutamente nada.

Por ejemplo, uno de los puntos que se intenta dilucidar –y que parece del todo básico– es saber quién está detrás del acuerdo. Extraoficialmente informaron fuentes municipales a Puranoticia.cl que se trata de las mismas empresas del año pasado: McDonald's, Mall Marina y Wom. No obstante, aún se desconoce quién es el operador detrás de las luces ornamentales, en el entendido que ninguna de las tres compañías mencionadas tiene un giro relacionado a servicios eléctricos o de este tipo.

Buscando resolver esta gran interrogante, el concejal René Lues (DC) solicitó información a la administración Ripamonti, sin embargo, tras casi dos semanas de iniciadas las gestiones, aún no le han entregado el documento que da cuenta del decreto alcaldicio con el cual se daba luz verde a este nebuloso acuerdo. Lo más curioso es que luego ni siquiera el edil demócrata-cristiano ha respondido a este medio.

Extrañamente, lo mismo ha ocurrido con otros concejales con los cuales siempre hubo respuestas positivas a los requerimientos expresados por Puranoticia.cl: se trata de Sandro Puebla (Ind.-PS) y de Alejandro Aguilera (CS), quienes optaron por no decir absolutamente nada ante la solicitud de información relacionado a este tema.

Quien sí respondió fue la concejala Antonia Scarella (Ind.-UDI), quien manifestó que "esta administración ha tenido la costumbre de utilizar al Concejo como un mero trámite, presentando en repetidas ocasiones temas a aprobar a última hora, con la información justa y precisa, y sin tiempo para revisar, opinar, modificar y, finalmente, permitirnos realmente participar de la toma de decisiones. Y así, a la fecha, se han pasado decenas de tratos directos o prórrogas de contrato por hacer las cosas a última hora y sin los tiempos para poder realizar modificaciones".

Ante la consulta de por qué aprobaron un acuerdo del que no tenían mayor información, la edil dijo que "lamentablemente, y sobretodo en estas situaciones„ nosotros debemos actuar de buena fe frente a lo presentado y, al no haber tiempo para modificaciones, nos vemos obligados a aprobar temas que para nuestra ciudad son importantes, ya que además se nos presiona para votar, porque están contra el tiempo o porque si no la ciudad y las personas se verán perjudicada, de alguna manera. Evidentemente siempre será nuestra prioridad los tratos directos y en diversas ocaciones hemos solicitado a la Alcaldesa acabar con este sistema de convenios y hacer las cosas con los tiempos correspondientes y por los canales que corresponden".

Vale hacer presente que otros detalles que se conocen respecto de este acuerdo dicen relación con el costo de la implementación, que creció en puntos a iluminar en comparación al 2022. El monto es de 157 millones de pesos. A su vez, el valor de los derechos publicitarios es de 156 millones de pesos. A raíz de esto, un experto explicó a Puranoticia.cl que la instalación de luces por árbol alcanzaría los $100.000 si se tratara de luces nuevas. Pero como el acuerdo es por $157 millones, la instalación en cada árbol tiene un costo de $281.867; esto, considerando que serán 557 las especies arbóreas que se iluminarán. En otras palabras, son las luces más caras de Chile.

Estas respuestas son cada vez más urgentes, teniendo en cuenta que la propia Contraloría Regional de Valparaíso emitió un pronunciamiento en marzo de este año, en la que recalcó que el problema detectado el año pasado no debería volver a repetirse, situación a la que la administración Ripamonti hizo caso omiso y volvió a la carga con un acuerdo millonario muy similar al cuestionado a fines de 2022.

Como se logra apreciar, este "silencio de los inocentes" no sólo se mantiene de parte de la gestión Ripamonti, sino que se profundiza aún más con la falta de información de parte de los mismos concejales quienes, recordemos, tienen como uno de sus objetivos principales el fiscalizar el trabajo desarrollado por la administración municipal.

PURANOTICIA