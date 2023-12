Viña del Mar tendrá las luces navideñas más caras de Chile: los millones que dejaría de percibir el Municipio y el enojo del Concejo

Momentos de álgida discusión se vivieron en la sesión de Comisiones del Concejo Municipal de Viña del Mar, a raíz de la propuesta de la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti de hacer efectiva –una vez más– la alianza público - privada que instalará iluminación ornamental en distintos puntos de la Ciudad Jardín, a cambio de que la casa edilicia le rebaje los derechos publicitarios a las empresas interesadas.

Se trata de una iniciativa que ya se aplicó durante el 2022 y verano de 2023, la cual consiste básicamente en permutar derechos publicitarios por la implementación de las luces navideñas en 10 sectores distintos de Viña del Mar. A su vez, el autodenominado «Municipio de Cuidados» entrega 14 puntos a las empresas para que instalen posteras publicitarias dando a conocer sus respectivas marcas, tal como lo dio a conocer a los ediles, en sesión a la cual Puranoticia.cl pudo acceder mediante un audio.

Lo curioso es que esta propuesta se dio a conocer recién la semana pasada, es decir, faltando sólo ocho días para que se entregue el trabajo con las luces instaladas y funcionando; situación que generó duras críticas por parte de los concejales viñamarinos, quienes se sintieron pasados a llevar por esto, ya que su opinión, en resumidas cuentas, no valía mucho, ya que la adquisición ya está hecha.

Además –como ya se dijo– se aplicó el mismo mecanismo del año pasado cuando las empresas a cargo fueron McDonald's, Mall Marina y Ferrani Medios SpA; y esto, a pesar que Contraloría ya emitió un pronunciamiento sobre el tema, diciendo que "en lo sucesivo, la Municipalidad deberá dar cumplimiento a la ley y a los dictámenes sobre la materia", los que hablan de que estos derechos municipales deben pagarse en dinero efectivo, vale vista, cheque o letra bancaria, sin que procediera acordar una contraprestación de distinta naturaleza, como lo es la iluminación ornamental.

Además, como se trató de un permiso por un beneficio para la comunidad, en ese momento la Contraloría descartó que la administración Ripamonti cobrara retroactivamente los derechos publicitarios. ¿Pasará lo mismo esta vez?

MISTERIOSO TRATO DIRECTO

Pero además, otro de los cuestionamientos tiene que ver con la falta de una licitación para materializar el proyecto de iluminación ornamental navideña en la Ciudad Jardín, pues el método utilizado también este año dice relación con una alianza público - privada donde, a simple vista, el Municipio de Viña del Mar pierde por todos lados.

La administración Ripamonti le explicó a los ediles que se decidió suspender el proceso de licitación debido al déficit financiero municipal, la inflación en el país y, sobre todo, por el éxito del convenio anterior: "Dado el éxito del convenio del año pasado, se repite para este año, de modo de poder hacer un buen uso de los recursos públicos y ofertar a marcas, espacios publicitarios durante la temporada estival", dijeron.

Es así como se estableció que el costo de la implementación –que creció en puntos a iluminar en comparación al año pasado– es de 157 millones de pesos ($157.067.264). A su vez, el valor de los derechos publicitarios, con posteras enumeradas en cantidad, lugar, sector y valor, corresponde a 156 millones de pesos ($156.255.000).

Desde la administración, en tanto, explicaron que "las empresas ponen las luces y el Municipio rebaja los derechos publicitarios, entonces dejan de pagar esos derechos a cambio de la implementación. El total de los puntos cuesta $157 millones con luces puestas y los derechos publicitarios están avaluados en $156 millones". A ello agregaron que "son las marcas las que contratan el servicio de la empresa que pone las luces; esto, a cambio de la exención de los derechos publicitarios".

PÉRDIDA POR TODOS LADOS

En base a estos datos, fuentes de Puranoticia.cl en el rubro de la publicidad explicaron que si el proceso hubiera pasado por una licitación pública, la instalación de las luces navideñas en distintos puntos de la Ciudad Jardín no hubiera sobrepasado los $30 millones; mientras que si la alcaldesa Ripamonti hubiera licitado las paletas publicitarias, el Municipio que administra habría recibido como mínimo $100 millones. Como se puede apreciar con estos antecedentes, esta alianza público - privada no trae si no el dejar de percibir importantes recursos para la comuna.

"La inversión que hizo la empresa fue de $30 millones. El costo ya fue invertido el año pasado y ahora están instalando las mismas luces del año pasado. Entonces la inversión total en luces es de $30 millones. Ahora, si se quieren ganar una sobrecomisión, podría costar $35 millones, pero es imposible llegar a los $157 millones", comentó a Puranoticia.cl el experto que prefirió reservar su identidad.

De igual forma, explicó que la instalación de luces por árbol, en el supuesto que se compraran de nuevo –cosa que no ocurrió– alcanzaría los $100.000, llegando de nuevo a los $30 millones. No obstante, esto lo valorizan en $157 millones. Es decir, aplicando matemática simple, según el Municipio de Viña del Mar, la instalación de las luces en cada árbol tiene un costo de $281.867; esto, considerando que serán 557 las especies arbóreas que se iluminarán en la comuna durante los próximos tres meses.

Pero a esto se le debe sumar la segunda arista: la exención de los derechos de publicidad. En el análisis respecto a cuánto recibe el privado por comercializar las posteras publicitarias en la comuna, el especialista explicó que, por ejemplo, a McDonald's le cobran $30 millones mensuales, es decir, $90 millones por los tres meses de la iniciativa; mismo monto que se le cobraría a Wom. Si a eso se le suma, por ejemplo, la publicidad de artistas que vendrán a la comuna, como David Guetta y otros, la cifra superaría los $200 millones. "En el fondo, la empresa de publicidad que se hizo cargo de esto estaría gastando $30 millones, máximo $40 millones, y estaría recibiendo sobre $200 millones", afirmó el experto.

En otras palabras, si la administración Ripamonti hubiera pasado este proceso por licitación, podrían cobrar tanto por los derechos de publicidad como también por la venta y comercialización: "El Municipio podría estar ganando sobre $100 millones. Digamos que la empresa comercialice todo esto por $200 millones, perfectamente podría pagarle a la Municipalidad $90 o $100 millones, más los derechos, que pueden ser otros $25 o $30 millones", señaló el profesional a Puranoticia.cl.

Con estos reveladores datos, no se entiende por qué la Municipalidad de Viña del Mar decide aceptar ese daño en esta comercialización, de la cual el especialista consultado asegura que "la relación contractual es bien enredada y difícil de entender", agregando que "no sé por qué el Municipio lo hace, si es por candidez o porque no investigó bien el tema de la valorización del servicio".

PUNTOS ESPECÍFICOS

Según dio a conocer la administración municipal, el primero de los puntos donde se instalarán las luces ornamentales será en los árboles de la avenida Libertad, desde 1 Norte hasta 14 Norte; también habrá en calle 8 Norte; al igual que en la avenida San Martín, desde 5 Norte hasta la rotonda de 15 Norte.

También en el borde costero, la avenida Marina será iluminada con luces navideñas desde las palmeras del Cap Ducal hasta el puente Ecuador; en la avenida 1 Norte se aplicará el mismo sistema en las palmeras; al igual que en la céntrica plaza Vergara, la plaza México, la plaza Sucre y la plaza O'Higgins.

El único punto que estará a pies de cerro será el que se ubica en el sector de Forestal, específicamente en plaza Forestal, frente a la unidad de Carabineros.

Cabe recordar que la instalación de las luces en la totalidad de puntos tiene un costo de no más de $30 millones, sin embargo el Municipio de la Ciudad Jardín lo valoriza en $157 millones. Por su parte, respecto a la publicidad a instalar en la comuna, esta tiene un costo de $156 millones, será por tres meses y los puntos serán los siguientes:

La publicidad en la comuna se podrá apreciar en seis postes del bandejón central de la Ciudad Jardín, desde 3 Norte hasta 14 Norte. En el borde costero habrán otros siete puntos, dos de ellos en la calle Jorge Montt, con 57 postes y ocho caras; uno en la Av. Perú, con 30 postes y dos caras; otro en la playa de Reñaca, con 32 postes y dos caras; otro en el puente de Reñaca, con ocho postes y dos caras; y otros dos en el McDonald's de Viña del Mar, con cuatro postes y seis caras.

MOLESTIA TRANSVERSAL

Si bien, la propuesta de la administración Ripamonti fue aprobada por el Concejo Municipal, que le otorgó fácil despacho; lo concreto es que sí generó molestia, ya sea por la cantidad de publicidad que se instalará en la comuna como también por los tiempos en que se dieron a conocer los detalles de esta iniciativa, considerando que sólo faltaban ocho días para que se diera inicio a la operatividad del plan.

El primero en criticar la iniciativa fue el concejal Tomás de Rementería (PPD), quien señaló en la sesión de Comisiones que "esta transacción que hace la Cámara de Comercio con llenar de publicidad la ciudad aporta a una cosa que ha rasqueado la ciudad. Si cada vez vamos a aumentar esto, creo que vamos por mal camino".

Luego, el concejal René Lues (DC) criticó ante sus pares edilicios que "esto ya está concordado y todo contratado, porque no es posible que, si se aprueba, mañana sale el decreto, y el miércoles esté montado. No hay chance, porque si decimos que no, dejamos a la ciudad sin luces; si decimos que sí, reiteramos lo que hemos dicho respecto a que no se puede plantear en ocho días".

Por ello, el edil demócrata-cristiano insistió en que "el Concejo es un mero trámite, donde estamos obligados a decir que sí. Ya está todo hecho, debe estar todo concordado con el privado, debe estar todo zanjado, entonces me preocupa el rol del Concejo y el respeto que el Concejo merece. Una forma de respetarnos es con tiempo, con feedback, que si el Concejo plantea algo, se mejore la propuesta. Aquí es esa propuesta o nada, a ocho días que esto se instale".

La concejala Antonia Scarella (Ind.-UDI) añadió respecto al tema que "ya está todo dicho, pero el año pasado pasó lo mismo, aprobamos la misma idea, un convenio similar dos días antes que se tuviera que instalar la luminaria. La historia y las promesas se repiten, siempre es lo mismo. Entiendo que hay un esfuerzo detrás, pero recordar que el año pasado pasó exactamente lo mismo y obviamente nos vemos obligados a aprobarlo. Las luces deben estar compradas, entonces, ¿si esto se rechaza los privados se quedan con todas las cosas compradas?".

A su vez, la concejala Nancy Díaz (Ind.-RD) sostuvo que "está muy encima esta propuesta. Entiendo que no es su culpa, pero hay que reconocer las cosas buenas y las cosas malas. No podemos seguir discutiendo cosas que van con dos o tres días de anticipación. Esta discusión la tuvimos el año pasado y debemos prever esto y anticiparnos a lo que podría suceder".

Finalmente, el concejal Sandro Puebla (Ind.-PS) comentó que "no podemos ser ingenuos, si éstas son las mismas luces del año pasado. Van a meterlas ahí, están sobre la máquina, complicados de tiempo".

Todos estos antecedentes aquí expuestos revelan que hay dos interés: el primero, de parte de un astuto empresario, que es quien firma el acuerdo: ¿Quién es? ¿Sabemos su nombre? ¿Qué intereses tiene en la comuna? ¿Tiene otros negocios en la Ciudad Jardín? ¿Debe favores? Y, por otro lado, resta por saber cuál es el interés del Municipio en sacar todo a la rápida: ¿Se le oculta algo a la ciudadanía? ¿Se le oculta algo a la misma alcaldesa Ripamonti? ¿Hay alguien en este millonario negocio involucrado? Son dudas abiertas que aumentan cada vez más y, sobre todo, cuando no se sabe realmente cómo fue la génesis de este millonario acuerdo sin licitación. A todas estas interrogantes se esperan respuestas concretas de la casa edilicia, además de conocer por sobre todo el decreto que permita dilucidar cuál es la empresa que hizo el negocio del año con la administración Ripamonti, y que los concejales terminaron aprobando.

