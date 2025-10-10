Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Senapred canceló el Estado de Precaución por tsunami para el territorio antártico decretado tras sismo de magnitud 7.8

Senapred canceló el Estado de Precaución por tsunami para el territorio antártico decretado tras sismo de magnitud 7.8

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Para reforzar el proceso de cancelación de la evacuación, el organismo activó la mensajería SAE.

Senapred canceló el Estado de Precaución por tsunami para el territorio antártico decretado tras sismo de magnitud 7.8
Viernes 10 de octubre de 2025 19:15
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló el Estado de Precaución por tsunami para el territorio antártico chileno.

Para reforzar el proceso de cancelación de la evacuación, el organismo activó la mensajería SAE.

Senapred recordó "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta locales".

LEER TAMBIÉN: Shoa establece Estado de Precaución para el territorio antártico tras sismo de magnitud 7.8 al noroeste de la Base Frei

El Estado de Precaución fue declarado luego del sismo de magnitud 7.8 que se registró a 262.71 kilómetros al noroeste de la Base Frei.

En atención a lo anterior, solicitó abandonar zona de playa en el territorio antártico.

PURANOTICIA

Cargar comentarios