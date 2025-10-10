Senapred canceló el Estado de Precaución por tsunami para el territorio antártico decretado tras sismo de magnitud 7.8

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló el Estado de Precaución por tsunami para el territorio antártico chileno.

Para reforzar el proceso de cancelación de la evacuación, el organismo activó la mensajería SAE.

Senapred recordó "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta locales".

El Estado de Precaución fue declarado luego del sismo de magnitud 7.8 que se registró a 262.71 kilómetros al noroeste de la Base Frei.

En atención a lo anterior, solicitó abandonar zona de playa en el territorio antártico.

