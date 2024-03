RN de San Antonio le baja el pulgar al alcalde Dino Lotito y levanta opción de Fernando Rodríguez: decisión final se tomará en Santiago

"Me pongo al servicio de Santo Domingo, nuevamente, para trabajar en forma incansable por mejorar la gestión de la Municipalidad y hacer que esta hermosa comuna sea más próspera y un mejor lugar para vivir".

Con estas palabras, el alcalde de Santo Domingo, el RN Dino Lotito, confirmaba que estaba disponible para competir por la reelección en esta comuna, a pesar de que su administración está en entredicho por una polémica compra de terrenos.

Y es que en la búsqueda de nuevas viviendas sociales para la comuna, su gestión adquirió un terreno a un precio mayor al de una de las tasaciones. Esta polémica compra tiene contra las cuerdas al alcalde Dino Lotito, pero también a otras personas que pudieran ser identificadas en la investigación de una querella presentada por los concejales Germán Mayo (UDI) y Fernando Cornejo (DC).

En específico, en diciembre de 2021 el Municipio de Santo Domingo adquirió un terreno por $2.300 millones, a pesar que la tasación más conveniente –efectuada por el banco BCI– hablaba de 848 millones de pesos ($848.589.000). "Se aceptó una compra directa con desapego a normas mínimas de licitación sobre todo cuando se comprometen fondos fiscales", sostienen los concejales en la querella.

Cabe recordar que por todos estos hechos, se han presentado denuncias ante la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de la Fiscalía de Valparaíso, ante el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y también ante la Contraloría General de la República. Lo que se suma a lo denunciado y acogido por el Juzgado de Garantía de San Antonio.

A partir de toda esta situación, en Renovación Nacional (RN) tomaron nota de lo sucedido y pusieron en duda el apoyo a Dino Lotito para las elecciones de octubre.

"No es nada contra Dino Lotito. De hecho, el Consejo Distrital, en pleno, trabajó para que llegara al sillón alcaldicio y me hubiera gustado que fuera a la reelección por nosotros, pero lamentablemente frente a los cuestionamientos legales que existen hoy –y aunque salga sobreseído de polvo y paja– no estamos en condiciones de apoyar candidatos que tengan estos cuestionamientos legales", señaló a Puranoticia.cl el presidente distrital de RN en la provincia de San Antonio, René Mira.

En ese sentido, el dirigente recordó la situación que afecta al alcalde de Algarrobo, el ex UDI José Luis Yáñez, quien se encuentra en prisión preventiva como presunto responsable del millonario desfalco en la Municipalidad: "La gente nos dice que es una administración de derecha, no dice que es UDI o RN o Evópoli. En Santo Domingo también tenemos un Alcalde cuestionado, entonces la gente pide estándares más altos. A lo mejor él no es el responsable directo, pero es el jefe comunal, por ende responsable administrativo de lo que ocurre en el Municipio y con los recursos de la gente no se puede dar el lujo de ser 100% claro de que los gastos se están haciendo como corresponden", agregó el titular distrital de Renovación Nacional.

Es así como el Consejo Distrital decidió priorizar el nombre de Fernando Rodríguez Larraín como su candidato a la Elección Municipal del 26 y 27 de octubre, respaldado básicamente en su experiencia, ya que fue Alcalde de Santo Domingo por tres periodos consecutivos y que sólo por eso no pudo repostular a la reelección. La votación concluyó con cinco votos a favor, cero para Dino Lotito y una abstención.

Esta votación fue presentada ante la Directiva Regional de RN, que decidió no emitir un pronunciamiento y dejar que la decisión la tome el nivel central, en Santiago. "El cupo a Alcalde de Santo Domingo es de Renovación Nacional. Nosotros lo planteamos al regional, que no quiso votar la priorización del candidato Fernando Rodríguez con respecto a Dino Lotito y prefirió mandarlo a Santiago para que el Tribunal Nacional Electoral lo resuelva. Es decir, si dicen que tiene segura la reelección; no, no está segura, porque el partido debe tomar la decisión", explicó Mira a Puranoticia.cl.

De esta manera, se espera que durante el mes de abril se decida en Santiago quién será el hombre elegido para representar a la tienda en la Elección Municipal, acción que se dará a conocer el 6 de abril a través del Consejo Nacional de RN. Bajo este contexto, todas las miradas estarán puestas en la capital, donde el partido que lidera el senador Rodrigo Galilea deberá dirimir si apoya al alcalde en ejercicio, Dino Lotito; o si respalda al ex jefe comunal, Fernando Rodríguez, quien a pesar de no tener en sus planes una nueva candidatura, finalmente aceptó el desafío "para poner orden en el Municipio", según revelan desde el Distrito de Renovación Nacional en San Antonio.

