Detalles del "Caso Sierra Bella" del Municipio de Santo Domingo: compras de terreno tienen en la mira al alcalde RN Dino Lotito

Un caso que recuerda la millonaria compra municipal del inmueble que utilizaba la ex Clínica Sierra Bella en Santiago –aunque con una repercusión mediática y política totalmente distinta– tiene en el centro de la polémica al Municipio de Santo Domingo, administrado por el alcalde RN Dino Lotito Flores, quien incluso ha sido llevado por concejales a la Contraloría, al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a la Fiscalía.

Cabe recordar que el caso que tiene en el ojo del huracán a la alcaldesa PC de Santiago, Irací Hassler Hacob, dice relación con la compra del inmueble usado por la ex Clínica Sierra Bella para convertirlo en una Clínica Municipal. Y es que con el visto bueno del Concejo, el Municipio de Santiago se dispuso a pagar la suma de $8.200 millones por el edificio, a pesar que el avalúo fiscal era de sólo $1.940 millones.

Una situación similar es la que se vivió el 2021 en el Municipio de Santo Domingo, cuando el Concejo aprobó en dos oportunidades la adquisición de dos terrenos, –consignados en sendos Decretos Alcaldicios de agosto y diciembre de aquel año respectivamente– bajo el argumento de que la casa edilicia de Dino Lotito necesitaba comprar inmuebles para postular a financiamiento para construir viviendas sociales.

Y aunque el órgano edilicio dio su aprobación, quedó la sensación de que algo extraño había en la compra de estos terrenos; esto, debido a que se adquirieron –sobre todo el segundo paño– con un precio muy por encima de la tasación realizada. Esto motivó que ediles acudieran con sendas presentaciones ante la Contraloría Regional de Valparaíso, ante el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y ante la Fiscalía Regional de Valparaíso, que derivó la denuncia a la Unidad Regional Anti-Corrupción (URAC).

COMPRA DIRECTA DEL PRIMER TERRENO

A las pocas semanas de iniciar su gestión en la Municipalidad de Santo Domingo el año 2021, el alcalde Dino Lotito propuso al Concejo Municipal la adquisición, vía trato directo, de un inmueble denominado «Lote 1», con una superficie de 6.489 m2, a la sociedad «Inmobiliaria Puerto Nuevo Sociedad de Responsabilidad Limitada».

Para ello, se realizaron tres tasaciones: una, efectuada por Julio Chacón, quien avaluó el inmueble en $1.750 millones; otra, por Silvia Duhalde, quien lo tasó en $1.100 millones; y, la última, por Rodrigo Villamandos, quien también lo avaluó en $1.110 millones.

Con este antecedente sobre la mesa, finalmente el precio de compra fijado y aprobado por el Concejo Municipal de Santo Domingo fue de $980 millones ($980.000.000), según consta en el Decreto Alcaldicio Nº 946, del 23 de agosto de 2021, autorizando de esta manera la compra directa del terreno.

LA POLÉMICA SEGUNDA COMPRA

Tan sólo meses después, la administración municipal volvió a la carga con una segunda propuesta al Concejo para adquirir –también vía trato directo– otro terreno ubicado en el sector oriente de la comuna, denominado «Lote 4 A-2», de una superficie de 18.003 metros cuadrados, y propiedad de la misma sociedad «Inmobiliaria Puerto Nuevo Sociedad de Responsabilidad Limitada».

Para materializar la propuesta, se efectuaron cuatro tasaciones esta vez: la primera, por Álvaro Torrijos, quien tasó el terreno en $2.300 millones, vale decir 4,25 UF por m2; otra por Silvia Duhalde, quien lo tasó en $2.200 millones (4,20 UF por m2); una tercera por Rodrigo Villamandos, quien lo avaluó en $2.100 millones (4 UF por m2); y la última por el banco BCI, quien tasó el inmueble en $848 millones (1,56 UF por m2).

Ante el Concejo Municipal de Santo Domingo se presentaron sólo las tres primeras tasaciones, decidiendo este órgano edilicio aprobar la compra directa en $2.300 millones, según consta en el Decreto Alcaldicio Nº 1466, del 1 de diciembre de 2021.

EL "DETRÁS DE ESCENA"

Para conocer el detalle de estas compras, Puranoticia.cl tomó contacto con el concejal Germán Mayo de Goyeneche, independiente pero cercano a la UDI, quien explicó que un mes y medio después de adquirir el terreno, desde la administración municipal les comunican a los ediles que tenían asignados 110 subsidios de parte del Ministerio de Vivienda para construir viviendas sociales, cuestión que fue refutada de inmediato debido a que para ello se necesitaba conformar un comité de vivienda, tener un proyecto y un terreno, cuestión con la que en ese momento de 2021 no se contaba.

Tras esta primera negativa del cuerpo edilicio, el alcalde Dino Lotito vuelve a la carga presentando una propuesta para adquirir un terreno que cumple con los requisitos para el proyecto de viviendas sociales. Según el concejal Mayo, se trata de una propiedad de la familia Jiménez, el cual es una especie de anfiteatro natural que se utilizó como depósito de escombros tras el terremoto de 2010. Fue justamente esta situación la que generó dudas, al considerar que el espacio no era apto.

"Primero, se le hace ver al Alcalde lo inadecuado del terreno. Luego vimos que las tasaciones eran de los mismos tasadores (del primer paño comprado) que tasaron en 1,56 UF el m2, pero que ahora eran de 4,2 UF el m2, en un terreno totalmente inadecuado y comprándole a los mismos personajes en trato directo. Le pedimos alternativas al Alcalde, pero él insistió en que no habían", señaló el concejal Mayo.

A juicio del edil, una alternativa se encontraba justo al frente del terreno en cuestión, cuyos propietarios ofrecieron permutar sin costo su terreno de 2,2 hectáreas (22.200 m2) por uno municipal de 3.000 m2 en el balneario. "Los 3.000 m2 en el corazón del casco de la comuna tienen un interés bastante elevado para ellos (los propietarios) como para hacer la permuta", explicó Mayo respecto a la propuesta, agregando que a pesar del beneficio para el Municipio, el Alcalde RN "nunca contestó" y finalmente "insistió en comprar el otro terreno" de 18.003 metros cuadrados.

LA TASACIÓN QUE "NUNCA LLEGÓ"

Con la alternativa desestimada, los concejales Germán Mayo (Ind-UDI) y Fernando Cornejo (DC) solicitaron una tasación adicional al banco BCI, considerando las diferencias de los valores entre el primer terreno comprado y la propuesta del segundo; pero también para tener mayor claridad antes de votar en el Concejo Municipal.

No obstante, desde la administración Lotito les informaron tiempo después que la familia dueña del «Lote 4 A-2» estaba presionando para apurar la decisión de si lo compraban o no, motivo por el que los concejales debían votar "urgente".

Con los antecedentes de sólo tres tasaciones, y sin esperar la solicitada al banco BCI, se convocó a una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, donde –a juicio de Mayo– "nos forzaron, de alguna manera, con gente de las poblaciones, de la televisión y periodistas, y en plena pandemia". Así fue como cinco concejales aprobaron la propuesta del Alcalde de Renovación Nacional, mientras que Germán Mayo rechazó "por lo inadecuado del terreno para vivivendas sociales".

Consultado por la solicitud a la entidad bancaria, el edil Ind.-UDI indicó que "le pedimos al administrador municipal la tasación del BCI y nos dice que justo había llegado y que era de $800 millones". Además, manifestó que pudieron detectar que la fecha de emisión de esta tasación era "muy anterior a la sesión del Concejo, incluso anterior a la última tasación que adjuntaron", vale decir, "la ocultaron".

Según Mayo, "el argumento del ocultamiento fue que era un valor muy disimil a los entregados por los tasadores locales, que además fueron presentados por los propios vendedores, porque el Municipio no llamó a los tasadores que suelen utilizar. En los dos negocios los tasadores que dieron valor a los terrenos y a la infraestructura, fueron de parte de los vendedores y más encima se eligió la valorización más cara".

OFENSIVA EN INSTITUCIONES

Fue este presunto ocultamiento de información la gota que rebasó el vaso para los ediles, motivo por el cual el concejal Fernando Cornejo decidió en diciembre de 2021 acudir a la Contraloría para que investigue lo ocurrido en la compra de estos terrenos por parte del Municipio de Dino Lotito. Cabe hacer presente que el edil DC votó a favor de la propuesta, aunque advirtiendo que iría a la entidad fiscalizadora en caso de que a futuro detectara alguna irregularidad en el proceso. Dicho y hecho...

La respuesta de Contraloría llegó cerca de un año después, en noviembre de 2022, dándole la razón a Cornejo al sostener que se debía instruir un sumario en el Municipio de Santo Domingo. No obstante, han pasado más de siete meses desde esa respuesta, sin embargo aún no ha habido ningún avance en la materia. "Estamos en junio y no pasa absolutamente nada. Hemos ido a reclamar hasta la Contraloría, pero no hemos tenido ninguna respuesta", dijo Mayo a Puranoticia.cl.

Ante la falta de respuestas, los concejales Germán Mayo (Ind.-UDI), Fernando Cornejo (DC) y María Jesús Rodríguez (Ind.), además del diputado Andrés Celis (RN), acudieron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) a realizar otra presentación. "Encontraron mérito en el tema, pero dijeron que no se podían hacer parte del proceso hasta que Contraloría se pronunciara", explicó la autoridad comunal consultada por este medio.

Finalmente, decidieron en febrero de 2023 realizar otra presentación, esta vez ante la Fiscalía Regional de Valparaíso, específicamente a la Unidad Regional Anti-Corrupción (URAC), quienes respondieron un mes después señalándoles que le instruyeron a la Policía de Investigaciones (PDI) realizar una serie de diligencias, como entrevistas a los concejales denunciantes y al propio alcalde Dino Lotito quien, según Mayo, no ha declarado ante los oficiales argumentando "motivos personales".

SIMILITUDES AL CASO «SIERRA BELLA»

Con la develación de este caso que se asemeja al de la compra de la ex Clínica Sierra Bella por parte del Municipio de Santiago, sólo queda esperar el sumario ordenado por la Contraloría y el resultado de las diligencias de la PDI, para ver si efectivamente las irregularidades denunciadas revisten carácter de delito. Por el momento, el terreno en cuestión, aquel paño denominado «Lote 4 A-2», se encuentra comprado y pagado, aunque sin ejecutarse ningún proyecto de viviendas sociales.

Consultado Germán Mayo acerca de las similitudes con el caso «Sierra Bella», el edil independiente pero cercano a la UDI dijo que "eso me llama la atención porque el de Santo Domingo es un caso anterior al de la Clínica Sierra Bella, con antecedentes presentados en todos lados, pero donde no pasa nada".

PURANOTICIA