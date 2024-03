Pese a polémica por compra de terreno a un eventual sobreprecio, Alcalde RN de Santo Domingo anuncia que buscará la reelección

Pese a que su administración ha sido denunciada ante la Contraloría, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el alcalde RN de Santo Domingo, Dino Lotito, anunció que buscará la reelección en los comicios de fines de octubre.

Fue a través de un artículo más bien publicitario, donde el jefe comunal confirmó al diario El Líder de San Antonio que buscará la reelección en la Municipalidad.

"Los últimos meses han sido un proceso de análisis con mi familia, el equipo municipal, así como con los vecinos y las organizaciones que han trabajado junto a mí todos estos años. Y como resultado, llegamos a la conclusión que hemos hecho un buen trabajo, cumpliendo con nuestros compromisos trazados al inicio del periodo en todas las áreas de gestión", sostuvo la autoridad, militante de Renovación Nacional.

De igual forma, Lotito comentó que "los vecinos ya me conocen: fui Concejal de la comuna por ocho años y desde junio de 2021 he tenido el orgullo y la responsabilidad de ser su Alcalde, cargo que he desarrollado plenamente, consciente de la responsabilidad recibida, para lo cual he aportado con mi experiencia y formación profesional al desarrollo y avance continuo de Santo Domingo".

La autoridad planteó que "me pongo al servicio de Santo Domingo, nuevamente, para trabajar en forma incansable por mejorar la gestión de la Municipalidad y hacer que esta hermosa comuna sea más próspera y un mejor lugar para vivir".

Luego, el jefe comunal enumeró una serie de "avances" que ha conseguido durante su administración municipal, como equipamiento e infraestructura para seguridad pública, pórticos lectores de patentes, cámaras de televigilancia, una central de monitoreo, nuevas oficinas del Registro Civil y BancoEstado, además de viviendas sociales.

Es justamente en esta última área donde se ha originado uno de los más grandes problemas que ha debido sortear su gestión al mando de la casa edilicia: y es que en la búsqueda de nuevas viviendas sociales para la comuna, su administración habría adquirido un terreno a un precio mayor al de una tasación.

Esta polémica adquisición de terrenos a precios por sobre los estimados en las cotizaciones tiene contra las cuerdas al alcalde Dino Lotito, pero también a otras personas que pudieran ser identificadas en la investigación de una querella presentada por los concejales Germán Mayo (UDI) y Fernando Cornejo (DC).

En específico, en diciembre de 2021 el Municipio de Santo Domingo adquirió un terreno por $2.300 millones, a pesar que la tasación más conveniente –efectuada por el banco BCI– hablaba de 848 millones de pesos ($848.589.000). "Se aceptó una compra directa con desapego a normas mínimas de licitación sobre todo cuando se comprometen fondos fiscales", sostienen los concejales en la querella.

Frente a esta acción judicial, el jefe comunal señaló en su oportunidad que "claramente es una maniobra política porque no tiene sentido presentar una querella con los mismos antecedentes (...) con los mismos argumentos que en 2022", agregando que "claramente es para desprestigiar al Alcalde en ejercicio y a funcionarios municipales, con el objetivo de fondo que es deteriorar la imagen de una gestión súper exitosa, en la que hemos levantado proyectos tremendamente exitosos".

