RN contra la pared en la región de Valparaíso: El rotundo "no" de Alfonso Vargas y la "hora de la verdad" para Luis Pardo

La tranquilidad que expresaba a Puranoticia.cl el pasado 19 de enero el presidente de Renovación Nacional (RN), senador Francisco Chahuán, en torno a la búsqueda de nombres para la elección de consejeros constitucionales del próximo 7 de mayo en la región de Valparaíso, se ha transformado en un verdadero problema para la tienda política a nivel local; esto, debido a que lisa y llanamente no tienen candidatos que acepten el desafío de postularse a los comicios.

Si bien, el mandamás de RN manifestaba en aquella oportunidad que "hemos sido súper respetuosos de no dar sus nombres", agregando que "estamos en pleno proceso de recopilación de nombres y sus antecedentes para ser eventuales candidatos a consejeros constitucionales, pero tenemos que ir hablando con cada uno de ellos para explicarles la nueva función y lo que RN requiere de ellos"; lo cierto es que las cartas naturales del partido siempre estuvieron sobre la mesa, sin embargo, éstas han descartado asumir el desafío que representa esta elección constitucional.

Diversas sesiones ha tenido el Comité Electoral de Renovación Nacional en la región de Valparaíso. Y es que a pesar de que allí se ha intentado instalar algunos nombres, estos se han ido cayendo durante el proceso, volviéndose así las miradas hacia los "líderes naturales" de la colectividad en la zona. Muestra de aquello fue lo ocurrido la noche del jueves 26 de enero, cuando la sesión de dicha instancia debió suspenderse y ser retomada este viernes 27, debido a que "se enredó todo", tal como dijo una fuente de Puranoticia.cl al interior de este partido político.

Las dificultades de RN en la región de Valparaíso también se expresan en el silencio que han tenido los más altos dirigentes del partido en la zona quienes, ante las consultas efectuadas por este medio para conocer las cartas que tendrían para el 7 de mayo, simplemente han optado por mirar al lado y desentenderse. De hecho, uno de los pocos que ha sacado la voz para pronunciarse al respecto fue el ex presidente regional de la tienda, Raúl Celis Montt, quien sostuvo que "quizás se han agotado demasiados esfuerzos en todo el proceso negociador, pero en mi opinión resulta fundamental acelerar la marcha y lograr tener muy buenos candidatos".

Otra evidencia en torno al problema que tiene el partido para definir a sus candidatos la dio el propio presidente regional de RN en Valparaíso, Sebastián Olivos, quien luego de una serie de intentos por comunicarlo, finalmente lo hizo por su cuenta, aunque luego de escuchar las consultas de este medio se comprometió a "volver a llamar en 30 minutos". De aquella comunicación, hasta el cierre de este artículo, han pasado un par de horas, sin embargo el llamado no regresó. El silencio habla por sí solo...

EL «DESENCANTO» DE ROMERO

Considerando que los representantes locales deben ser proclamados este viernes 27 de enero en sesión del Consejo Regional, a efectuarse a las 21:00 horas, pues el partido –de acuerdo a su cronograma establecido– entregará su nómina definitiva este sábado 28 en su Consejo Nacional; todo parece indicar que esta carrera contra el tiempo pone entre la espada y la pared a los mencionados «candidatos naturales», quienes ante la falta de nombres han sido instados –incluso presionados, según fuentes de este medio– a asumir una candidatura, situación que ha elevado las tensiones en RN.

Uno de los líderes naturales de Renovación Nacional en la región de Valparaíso es el ex senador y ex embajador Sergio Romero Pizarro, nombre que incluso fue propuesto por el ex presidente Sebastián Piñera en un listado de 71 personas que elaboró junto a sus asesores. Sin embargo, el político de 84 años y dilatada trayectoria descartó asumir una nueva campaña electoral: "Tenemos que escoger a personas más jóvenes, más actualizadas dentro del espectro político y tenemos que darle tiraje a la chimenea. Yo después de 20 años como Senador renuncié sin haber perdido nunca una elección y lo hice para darle paso a las nuevas generaciones", dijo a Puranoticia.cl.

Fuentes de este medio cercanas al ex Senador de la República cuentan que, además, su negativa se ha visto fuertemente influenciada por sentir que las bases de Renovación Nacional tampoco se la han jugado con fuerza para convencerlo de que asumiera una candidatura para disputar un cupo en el Consejo Constitucional. Esto –afirman– ha generado un desencanto en Sergio Romero, quien fue uno de los primeros "posibles" en cerrarle la puerta a la directiva del partido.

UN ROTUNDO "NO"

En medio de estas horas clave que vive la colectividad en la región para elegir a su candidato constituyente, también sonó el nombre la "collera ganadora" de Sergio Romero en los años '90: el de Alfonso Vargas Lyng, ex Diputado entre 1994 y 2010, y ex Subsecretario de Agricultura y para las Fuerzas Armadas en "Piñera dos". Cuentan desde RN que el ex Senador apostó en su momento por un desconocido Alfonso Vargas, quien no sólo no defraudó, sino que consiguió "el uno-dos" de la Diputación para él y la Senaturía para Romero, además de luego ganar cuatro elecciones consecutivas.

Pero tal como Romero, este ingeniero comercial de profesión fue extremadamente sincero y dijo "no" al emplazamiento efectuado por Renovación Nacional. "Es cierto que quieren que sea candidato, pero distinto es que yo lo sea... yo no quiero", dijo Alfonso Vargas en conversación con Puranoticia.cl, poniendo más obstáculos al camino de la tienda de centro-derecha.

Además, las fuentes comentaron a este medio que se molestó cuando fue requerido por el partido, debido a que ya había comunicado su intención de no asumir una candidatura. Esto, a su vez, generó sorpresa en la colectividad pues aseguraron que tenían casi por descontado que su respuesta sería positiva.

CON LA MIRA EN SANTIAGO

Vale mencionar que el único nombre que verdaderamente trascendió en RN Valparaíso para que los representara en la elección del 7 de mayo fue el propuesto por Alfonso Vargas y el propio senador Francisco Chahuán: el del empresario Juan Sutil Servoin, ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), de 61 años, a quien veían como una carta muy fuerte para conseguir un cupo en la región.

No obstante, fuentes cercanas al presidente de Renovación Nacional confirmaron que el ex líder de la CPC descartó ir por Valparaíso y que está pensando hacerlo por la región Metropolitana u otra zona del país aún por confirmar.

"LLEGÓ LA HORA" DE LUIS PARDO

Tras estas negativas, las miradas se enfocaron ahora en el ex diputado por la zona interior de la región, Luis Pardo Sáinz, carta por descarte que estaría aún más entre la espada y la pared, ya que conocedores del conflicto en RN cuentan a Puranoticia.cl que incluso ha sido presionado para "devolver los favores" que el partido ha hecho por él, tanto durante su trayectoria empresarial como política. Pero también su nombre interesa por ser un rostro conocido y con conocimiento del tema constitucional.

Luis Pardo, luego de adquirir la Radio Libra de Quillota y presidir la Archi, comenzó a relacionarse cada vez más con personas ligadas a Renovación Nacional. Una de ellas fue justamente el ex senador Sergio Romero, quien lo "apadrinó" y luchó por él para que fuera candidato a Diputado por el Distrito 6. Esto generó una disputa no menor en la tienda, pues el Comité Electoral debió decidirse entre él, Camila Flores y Leslie Briones, resultando las dos últimas las cartas escogidas para la contienda electoral de 2018 a la Cámara de Diputados. No obstante, una jugada de último minuto del senador Francisco Chahuán sacó del camino a Briones e instaló en la papeleta a Pardo, quien además contaba con un amplio respaldo del empresariado local.

Son justamente estos "favores políticos" los que hoy Renovación Nacional le estaría cobrando a Luis Pardo Sáinz para que se ponga la chaqueta y saque la cara por el partido en las elecciones de consejeros constitucionales. Además, esto se suma al "premio de consuelo" que le entregaron luego de perder la reelección a la Cámara de Diputados el 2021: la Dirección Ejecutiva del Instituto Libertad, cargo por el que recibe una de las mejores remuneraciones por parte del partido de centro-derecha.

Si bien, se ha comentado que la razón entregada por Pardo para no ser candidato es la enfermedad que tiene su esposa, el principal motivo sería su aspiración de llegar a ser Senador por la región de Valparaíso en las elecciones parlamentarias de 2025, instancia a la que que quedaría inhabilitado en caso de ser elegido como Consejero Constitucional. Es por este motivo que en RN aseguran que "llegó la hora" de Luis Pardo para que tome definiciones concretas, y más aún sabiendo que puede sortear la inhabilitación al no ser carta segura para ganarle, por ejemplo, a Edmundo Eluchans, el proclamado candidato de la UDI en la Quinta Región.

Con este panorama completamente incierto, la tienda de Chile Vamos vive horas clave para definir a las cartas que los representarán en la elección de consejeros constitucionales del 7 de mayo, motivo por el que se considera como crucial lo que ocurra a contar de las 21:00 horas en el Consejo Regional de Valparaíso. Esto también, considerando que RN, al no llevar un nombre fuerte como candidato, pone aún más en riesgo la opción de Edmundo Eluchans y abre un eventual doblaje del Partido Republicano.

PURANOTICIA