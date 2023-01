Juan Sutil aborda su futuro como candidato de RN al Consejo Constitucional por la región de Valparaíso

Luego que la semana pasada Puranoticia.cl diera a conocer que Renovación Nacional (RN) de la región de Valparaíso trabaja a toda máquina, aunque aún sin nombres claros, para elaborar el listado de candidatos que los representarán en las elecciones de consejeros constitucionales del 7 de mayo, ya comenzaron a sonar las primeras cartas que podrían competir por la tienda perteneciente a Chile Vamos.

"Estamos en pleno proceso de recopilación de nombres y sus antecedentes para ser eventuales candidatos a consejeros constitucionales, pero tenemos que ir hablando con cada uno de ellos para explicarles la nueva función y lo que RN requiere de ellos", indicaba la semana pasada a este medio el senador Francisco Chahuán, presidente nacional de RN.

Si bien, el líder del colectivo de centro-derecha indicó que "hemos sido súper respetuosos de no dar sus nombres", adelantó el perfil que deberán tener sus al Consejo Constitucional: "Que sean 100% locales, representantes de sus territorios, apoyados por las bases y con un claro sello o ADN del partido, con un alto porcentaje de participación femenina y con el respaldo de las mesas comunal, distrital y regional".

En búsqueda de estas definiciones, Renovación Nacional fijó para el viernes 27 de enero su Consejo Regional, instancia en la que se oficializarán los nombres que han estado siendo sondeados por la tienda en la región de Valparaíso; mientras que el sábado 28 de enero se llevará a cabo el Consejo Nacional de RN, encuentro en el que deberían ser ratificados estos nombres, al igual que en todas las regiones del país.

En ese sentido, hay un nombre que concita el interés de muchos de los militantes y autoridades que representan al partido en diversas instancias: el de Juan Sutil Servoin, ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), de 61 años de edad, a quien consideran como una carta muy fuerte para enfrentar las elecciones del 7 de mayo en la región de Valparaíso.

A pesar de que Juan Sutil nunca ha militado en algún partido político, su familia sí es de derecha. Por ejemplo, su abuelo, Diego Sutil Prieto, fue alcalde de Zapallar entre los años 1933 y 1939; mientras que su padre, Juan Sutil Alcalde, militante del Partido Nacional y luego de Renovación Nacional, lideró la comuna entre los años 1971 y 1998.

Pese a que gran parte de su vida la ha dedicado al mundo empresarial y dirigencial, Sutil también ha tenido una fuerte presencia en los medios de comunicación al opinar sobre diversos temas de la contingencia nacional. Es así como manifestó públicamente que votaría «Rechazo» tanto en el Plebiscito de entrada como de salida; y también se ha mostrado a favor del Estado de Excepción en la Macrozona Sur.

Con todos estos antecedentes a cuestas, Puranoticia.cl tomó contacto con quien fuera el líder de los empresarios nacionales entre los años 2020 y 2022 para conocer de primera fuente si ha sido contactado por dirigentes de Renovación Nacional y, principalmente, saber si tiene interés de participar como candidato en representación de la región de Valparaíso.

"Que me sondearon, sí, es cierto, pero no he tomado la decisión", sostuvo Sutil.

También comentó que para tomar la decisión, "primero hay que consultarlo familiarmente y, segundo, hay que tomar la decisión, que no la he tomado".

El ex presidente de la CPC aseguró también que "la verdad es que yo ya terminé mi proceso público al dejar la CPC y esto sería asumir un nuevo compromiso".

"Esa es una decisión que es más relevante que un ping-pong de pregunta y respuesta", añadió el hombre de negocios, quien concluyó reiterando que "no he tomado mi decisión".

De todas maneras, Renovación Nacional tiene en carpeta al menos otros dos nombres conocidos para la región de Valparaíso: Carmen Ibáñez Soto, la «Regalona», quien obtuvo 7.622 votos en la elección parlamentaria de 2021, consiguiendo el 2,14% de los sufragios; y el de Luis Pardo Sainz, ex diputado por el Distrito 6, quien no pudo conseguir la reelección al lograr 15.552 sufragios, equivalentes al 4,38%.

