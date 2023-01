Históricos de Renovación Nacional en la región de Valparaíso piden "acelerar la máquina" de cara a la próxima elección de constituyentes

A toda máquina trabajan los partidos políticos para definir a los nombres que competirán en la elección del 7 de mayo donde la ciudadanía deberá escoger a sus representantes para el Consejo Constitucional, órgano encargado de redactar la nueva Constitución que regirá los destinos de Chile por las próximas décadas... claro, si es que el proyecto presentado es del gusto de la población.

El cronograma de este nuevo proceso constituyente –cuya reforma que lo habilita ya fue publicada este martes en el Diario Oficial– indica que el 7 de febrero, vale decir tres meses antes de la votación, los diversos conglomerados y fuerzas políticas deberán presentar sus candidaturas para el órgano redactor.

Es así como Renovación Nacional (RN) en la región de Valparaíso ya ha activado su Comité Electoral, el que tiene como principal y único objetivo buscar a las mejores personas que los representen y que peleen por los cinco escaños con que contará la zona, en una votación que similar a la de los senadores.

PERFIL: JÓVENES Y CONOCIDOS

Si bien, las fuentes consultadas por Puranoticia.cl indicaron que los nombres que se están manejando se mantendrán en reserva hasta que haya una definición más clara, sí adelantaron las características que estas personas deben tener para representar a la tienda en la lista para el Consejo Constitucional.

Tal es el caso del ex senador y ex diplomático, Sergio Romero Pizarro, quien señaló en diálogo con Puranoticia.cl que "yo creo que hay nombres, y nombres importantes y conocidos, porque esta va a ser una elección muy corta, donde va a pesar muchísimo, primero, el respaldo de RN, que tiene una estructura en todas las comunas; y segundo, el nombre debe ser una persona conocida, porque es muy difícil en un mes darse a conocer, entonces ahí hay un tema que no sé si estudiaron bien, y que no sólo nos afecta a nosotros, sino que a todos los referentes políticos por igual".

Justamente el nombre de quien fuera Senador de la República entre los años 1990 y 2010 fue propuesto por el ex presidente Sebastián Piñera en un listado de 71 personas que elaboró junto a sus asesores. Consultado por esta situación, y si tiene interés de participar como candidato, sostuvo tajante que "no, aunque agradezco al presidente Piñera y a quienes me han llamado de la mesa directiva y de la región".

En ese sentido, quien fuera embajador de Chile en España e Italia, de 84 años de edad, explicó que "a mí me parece que tenemos que escoger a personas más jóvenes, más actualizadas dentro del espectro político y tenemos que darle tiraje a la chimenea. Yo después de 20 años como Senador renuncié sin haber perdido nunca una elección y lo hice para darle paso a las nuevas generaciones".

PIDEN "ACELERAR LA MARCHA"

Otra de las figuras de Renovación Nacional en la región de Valparaíso con las que conversó Puranoticia.cl fue con el presidente de la tienda entre 2021 y 2022, Raúl Celis Montt, voz más que autorizada pues también participó del primer proceso constituyente, el de la Convención Constitucional que, como ya se sabe, terminó su propuesta en un rotundo fracaso debido a la aplastante victoria del «Rechazo».

Alejado de la primera línea política, aunque aún militando en RN, quien también fuera Intendente Regional de Valparaíso señaló que a pesar que "hoy día no estoy participando activamente dentro de las diversas instancias del partido, tengo la impresión que el procedimiento de nombramiento de candidatos y de selección de expertos ha ido más lento que en otros partidos políticos".

Consultado por los motivos de esta "demora" que acusa respecto a los nombres de los candidatos de la tienda, Celis sostuvo que "no tengo una explicación clara, quizás se han agotado demasiados esfuerzos en todo el proceso negociador, pero en mi opinión resulta fundamental acelerar la marcha y lograr tener muy buenos candidatos, no sólo en la región de Valparaíso, sino que en todo el país".

El ex integrante de la Convención Constitucional subrayó con énfasis que "ese es uno de los problemas de Renovación Nacional en la zona, porque Renovación Nacional no tiene candidatos y ahí tenemos un problema grave".

SIN NOMBRES, PERO "BIEN ENCAMINADO"

Puranoticia.cl también tomó contacto con otro de los "pesos pesados" de Renovación Nacional en la región de Valparaíso: Alfonso Vargas Lyng, ex subsecretario para las Fuerzas Armadas y ex Diputado de la República, considerado junto al ex senador Sergio Romero como la última gran dupla parlamentaria de RN en la zona interior.

Respecto al proceso, la ex autoridad precisó que "en una primera etapa se está trabajando en la nominación para el Comité de Expertos y, obviamente, también parte todo el proceso para elegir a los candidatos a miembros de este Consejo Constitucional". Acerca de los nombres que suenan en la tienda en que milita, señaló tajante que "yo no tengo ningún nombre para la región", dando muestras que las cartas que baraja el partido se están reservando bajo siete llaves..

No obstante a aquello, aseguró que "veo que la cosa está bien encaminada. Acá hubo voces de personas que no estaban muy de acuerdo en seguir avanzando en este paso y yo creo que los pasos que se dieron son correctos, donde el partido y la directiva nacional honró su compromiso de estar y sigue estando por una buena y nueva Constitución, y eso está caminando".

Finalmente expuso que "ahora vienen los procesos de nominación de los expertos y de los candidatos, así que esperamos que todo salga bien y que Chile tenga una nueva Constitución, no como la que se pretendió hacer, porque era un exceso. Yo creo que la Constitución tiene que ser algo muy concreto y no maximalista, partidista ni partisana como se planteaba en el proyecto anterior que fue rechazado. Yo creo que en esto estamos por buen camino, independiente que el país sufre de otros temas".

