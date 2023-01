Hermetismo absoluto en RN Valparaíso de cara a elección constitucional: Chahuán explica que aún recopilan "nombres y antecedentes"

Luego que uno de los históricos militantes de Renovación Nacional (RN) en la región de Valparaíso, como lo es el ex intendente y ex constituyente Raúl Celis Montt, hablara de "acelerar la marcha" respecto a los nombres de los candidatos que representarán al partido en la elección de consejeros constitucionales del 7 de mayo, el propio presidente de la tienda a nivel nacional, el senador Francisco Chahuán, se refirió al tema.

"Tengo la impresión que el procedimiento de nombramiento de candidatos y de selección de expertos ha ido más lento que en otros partidos políticos", señaló el abogado de profesión en conversación con Puranoticia.cl, profundizando que "quizás se han agotado demasiados esfuerzos en el proceso negociador, pero en mi opinión resulta fundamental acelerar la marcha y lograr tener muy buenos candidatos".

Acerca de los nombres que suenan en la tienda en que milita, este medio también se comunicó con el ex diputado Alfonso Vargas, quien aseguró tajante que "yo no tengo ningún nombre para la región". Por su parte, el ex senador y ex embajador Sergio Romero, afirmó que "yo creo que hay nombres, y nombres importantes y conocidos", aunque sin precisar exactamente de quiénes se trataría.

Y es que a diferencia de la Unión Demócrata Independiente (UDI), que ya tiene proclamado oficialmente el nombre de Edmundo Eluchans para competir en la elección de consejeros constitucionales del 7 de mayo, en Renovación Nacional sólo se tiene la definición de que la lista de Chile Vamos deberá tener el "espíritu" y la "épica" del 4 de septiembre (campaña del «Rechazo»), acogiendo incluso a sectores independientes o de partidos en formación como Amarillos por Chile o Demócratas.

En base a la "lentitud" que acusan en torno a los nombres de los candidatos que representarán a RN en la votación, Puranoticia.cl tomó contacto con el senador Francisco Chahuán, presidente nacional del partido, quien aseguró que siguen trabajando en el proceso de la recopilación de nombres para presentarlos públicamente.

"Estamos en pleno proceso de recopilación de nombres y sus antecedentes para ser eventuales candidatos a consejeros constitucionales, pero tenemos que ir hablando con cada uno de ellos para explicarles la nueva función y lo que RN requiere de ellos", comenzó explicando el legislador.

Si bien, para el Comité de Expertos suenan los nombres del abogado y experto ambientalista José Ignacio Pinochet; del abogado y especialista en derecho parlamentario Pablo Celedón; de la ex jefa de la División de Relaciones Políticas e Institucionales de la Segpres, Constanza Castillo; y del ex ministro de la Segpres Juan José Ossa; lo cierto es que a nivel de consejeros constitucionales no hay nada.

Frente a esto, el senador Chahuán explicó que "hemos sido súper respetuosos de no dar sus nombres", pues primero deben hablar con ellos.

Pese a ello, el mandamás del partido adelantó el perfil que deberán tener los candidatos de Renovación Nacional al Consejo Constitucional: "Que sean 100% locales, representantes de sus territorios, apoyados por las bases y con un claro sello o ADN del partido, con un alto porcentaje de participación femenina y con el respaldo de las mesas comunal, distrital y regional", indicó a Puranoticia.cl.

El estado en el que se encuentra actualmente Renovación Nacional de cara a la elección del 7 de mayo podría comenzar a esclarecerse a partir de este jueves 19 de enero, pues a las 21:00 horas está convocada una reunión de la Comisión Electoral de la tienda en la región de Valparaíso, donde podrían darse a conocer –al menos entre los presentes– algunos nombres que formarían parte de la lista para la votación.

PURANOTICIA