Ripamonti lo logra: Se adjudica Festival a Mega con bases originales y sin las exigencias del grupo Bethia

La Municipalidad de Viña del Mar adjudicó este jueves la producción y transmisión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar para el periodo 2025-2028 a Mega en unión temporal con Bizarro, en medio de varias dudas que se dieron posterior a conocerse la oferta del canal pero que quedaron despejadas para la mayoría del Concejo Municipal a horas de votar uno de los contratos más importantes para la Ciudad Jardín.

Con nueve votos a favor y uno en contra el Concejo Municipal de la Ciudad Jardín decidió acoger la sugerencia presentada por la Comisión Evaluadora. A favor de la propuesta votaron los concejales Carlos Williams, Sandro Puebla, Jorge Martínez, Nancy Díaz, Alejandro Aguilera, Antonia Scarella, Tomás de Rementería, Pablo González y Nicolás López, edil que participó de forma remota en la sesión extraordinaria cuyo único punto fue resolver este dilema que tenía en vilo la realización del certamen. En contra de la oferta de Mega, en tanto, votó el edil René Lues, quien explicó que "el contrato constituye un riesgo enorme para el Municipio".

Pero esta aprobación tuvo un arduo trabajo previo de parte de la administración Ripamonti y los propios ediles. Los días previos y particularmente este miércoles 1 de mayo, feriado nacional por ser el Día del Trabajador, los llamados telefónicos a los concejales iban y venían, a fin de poder afirmar la votación que se llevó a cabo este jueves en la tarde.

Previo a aquello, la administración Ripamonti había enviado un informe de 8 páginas en el que argumentaba los motivos para aprobar la adjudicación, diciendo, entre otras cosas, que "si el oferente no suscribe el contrato en los términos definidos por las bases de licitación, se arriesga al cobro de la garantía de seriedad de la oferta; si el adjudicatario una vez firmado el contrato incumple las obligaciones del mismo, la administración podrá hacer uso de las herramientas sancionatorias o de caución contempladas por nuestra legislación para ser aplicadas en el momento de la ejecución del contrato. Encontrándonos hoy en un momento inicial, de adjudicación, y atendida la preponderancia de la concesión que se propone adjudicar, las direcciones firmantes no consideran que exista causa legal alguna para no adjudicar dicha licitación, por cuanto su rechazo podría configurar, en palabras del Tribunal de Contratación Pública, una transgresión al principio de estricta sujeción a las bases y por consiguiente, una decisión que carecería de fundamento legal, por haber hecho caso omiso de las normas legales y reglamentarias que lo obligaban a fundar sus decisiones".

La historia de esta aprobación es corta, pero intensa. Tras conocerse que sólo había ofertado un sólo canal a la licitación, Puranoticia.cl hizo un análisis de la propuesta, dando a conocer, 24 horas después de abierta la oferta, algunos puntos en los que la estación pedía cambios en las bases municipales de la licitación, entre ellos, las condiciones del término anticipado del contrato, la eventual extensión de la concesión no contemplada en las bases y los cambios en las obras de desarrollo de la Quinta Vergara. Tras esto, Canal 13 envió una carta a la alcaldesa Macarena Ripamonti en la que sumó el uso del anfiteatro al menos tres veces durante cada año de la concesión del certamen; el uso del Canal Histórico del Festival de Viña del Mar en YouTube; y los impuestos relacionados a las obras a realizar en el terreno donde se realiza el máximo evento del verano.

Luego, la estación de Luksic presentó una demanda ante el Tribunal de Contratación Pública en la que formalizó sus aprensiones frente al proceso que dirige el municipio viñamarino, por temer que la casa consistorial aprobaría la adjudicación tomando en cuenta los puntos que pidió modificar Mega.





Esto llevó a los concejales dudaran de si aprobar o no la propuesta que hizo al Concejo Municipal la Comisión Evaluadora de Ofertas, que pedía aprobar la adjudicación a favor de Mega. Pidieron más tiempo e informes para poder votar a consciencia y ayer, finalmente, se realizó dicho proceso.

Aunque la hora estaba fijada para las 3 de la tarde, la sesión extraordinaria comenzó pasadas las 3.30 de la tarde. Tras más de 45 minutos de las exposiciones de los departamentos de Comunicaciones, Concesiones, y Asesoría Jurídica, momentos en los que se detallaron algunos de los alcances de la oferta de Mega, más allá de los cambios que complicaban a los concejales, la directora del Departamento de Asesoría Jurídica, Hiam Ayllach, dijo que “en el requerimiento que se hace por parte de la empresa que sostiene que hay irregularidades, se habla del principio de estricta sujeción a las bases, y ese principio es precisamente lo que se aplica cuando nosotros vamos a elaborar un contrato: Las bases dicen A, el contrato dice A. Todo lo que pueda pasar de ahí en adelante, es decir, desde que se firma el contrato en adelante, es algo que se somete a la ejecución de ese contrato. En la ejecución de ese contrato, incluso antes de firmarlo, tenemos ciertas garantías como entidad pública, de seriedad de la oferta, es decir, si a mí me dicen ‘voy a postular’ y luego no me gustan las condiciones, yo puedo cobrar una garantía que da fe de la seriedad del postulante. Luego tengo multas que están establecidas para cualquier tipo de incumplimiento”, y precisó que “si esas multas llegan a un porcentaje, incluso el contrato se puede terminar anticipadamente, y además de tener todas esas posibilidades muy bien regladas que no pueden ser alteradas en este momento, tenemos la garantía de fiel cumplimiento, que además de ser muy alta, nos da respaldo de que ese contrato en esas condiciones va a cumplirse”.

Adicionalmente a esto, afirmó que hablaron con la Contraloría Regional respecto a esta materia, como habían pedido los ediles, e indicó que el organismo no podía pronunciarse aún debido a la demanda de Canal 13 ante el Tribunal de Contratación Pública. “Existen declaraciones públicas de un par de históricos oferentes que manifestaron, previo al cierre de la licitación la no intención de postular, entonces eso también resulta relevante a la hora de entender si va a ser admitida a tramitación la demanda”, señaló.

Posterior a esto, los concejales plantearon sus posturas sobre el asunto, y así también lo hizo la alcaldesa Macarena Ripamonti, tras la pregunta del edil Carlos Williams, quien comenzó con las intervenciones.

“Canal 13 está en su legítimo derecho a presentar una demanda si ellos estiman que la empresa que podría adjudicarse este contrato no cumple con lo que establece en las bases”, comenzó diciendo el concejal. “Mega es muy importante en el sentido de que ellos internacionalizaron el Festival de la Canción de Viña del Mar cuando tuvieron la concesión, pero en lo personal, alcaldesa, hemos escuchado la intervención de cada estamento del municipio, me gustaría escuchar su opinión respecto a esta licitación”, dijo.

Ahí, Ripamonti reconoció tener una opinión parecida a Williams, y señaló que “corremos con la fortuna de que tenemos un prominente oferente para unas bases que son de alta exigencia, eso es verdad. Exigimos muchísimo en base a que esto es un patrimonio nacional, es algo que es patrimonio de todos los chilenos. Quien tiene que hacerlo tiene que tomarse muy en serio lo que significa hacer un Festival de la Canción de Viña del Mar. Y por lo pronto me parece que el arribo a estas bases técnicas y administrativas, además, pasaron -como me gusta a mí en otros procesos- por un proceso de participación ciudadana, con ustedes en bilaterales, con otras personas expertas o conocedoras de este evento que lleva varios años y de allí se hizo un proceso bien enriquecedor que, por lo demás, arribó a estas obligaciones que nosotros estamos exigiendo y me parece que de cumplirlas y de no haber problema con ello, tendríamos una base de trabajo para realizar un gran Festival”.





Tras esto, Williams dijo que apoya la adjudicación “en relación a lo que hemos escuchado por parte de los distintos departamentos y a su opinión”.

Intervinieron todos los ediles, menos López, quien estaba de forma remota. “Me aseguraron que los publicity y GRP van a ser utilizados exclusivamente para fines de promoción de la ciudad y no otros fines (...) me aseguraron en las comisiones que van a ser usados de buena manera y no como se ha usado, para mí punto de vista, en las últimas administraciones, pues creo que se ha utilizado a veces con otros fines, no con lo que corresponde que es dar a conocer Viña al mundo. Aclarados estos puntos, también me hubiese gustado que llegaran más oferentes. Espero que la ciudad se dedique a darle valor al Festival de Viña”, dijo el edil Jorge Martínez, quien manifestó su preocupación por que no ocurra algo similar a lo que pasó con el Festival del Huaso de Olmué y señaló que valora la presencia de la orquesta festival en el certamen.





CRÍTICA A CANAL 13

El concejal Alejandro Aguilera criticó a Canal 13, señalando que su actitud “no corresponde en un plano democrático, no corresponde hacer lo que hizo, en el sentido de hacer pública y ocupar toda una plataforma para influir sin los parámetros de la ley del lobby en la decisión que tenían que tomar funcionarios de carrera. La carta que entregó el director ejecutivo decía téngase a bien en considerar esto porque o sino vamos a llegar este proceso al Tribunal de Compras Públicas (sic), que fue lo que hicieron”.

El edil René Lues, quien fue el único que votó en contra, dijo que “la oferta de Megamedia y Bizarro, teniendo aspectos muy interesantes y positivos al recuperar actividades históricas de Festival para la ciudad, incorpora algunos elementos que se contraponen a las Bases y que son “esenciales” en su oferta (...) lamentablemente el contenido del informe de las direcciones Jurídica y de Control, no logró disipar estas dudas, ni tampoco se me respondieron las consultas sobre las normas de interpretación ni sobre la posibilidad de haber realizado un nuevo llamado a licitación, considerando que entre la fecha de apertura el 5 de abril y hoy, ha transcurrido casi un mes. Por lo tanto, rechazo la propuesta de adjudicación por atentar contra el principio de estricta sujeción a las bases y el principio de igualdad de los oferentes, y por ser riesgosa para los intereses municipales”.

Antonia Scarella indicó que aprobaba pensando en que “está bien adjudicar el contrato si nos regimos a lo que dicen las bases y no se consideran esos puntos, ahora, está la incerteza de que no sabemos cuál es la respuesta de Mega frente a eso, es muy preocupante”, Y Tomás de Rementería criticó que se presentara sólo un oferente: “En la administración anterior pasó algo similar, y fue sorpresa que en esta misma sala se destapó que venía una colusión entre TVN y Canal 13, que han hecho en este contrato lo que les ha dado la gana (...) y hoy (lamento) que no tengamos un poquitito de humildad de decir ‘parece que no tan bien lo hicimos’, porque dentro de este producto que le pertenece a Viña y a Chile se presenta un sólo oferente, que tampoco tiene estupendos antecedentes de cuando se adjudicó el Festival”, por lo que dijo que “es riesgoso” y que estaba “en absoluto desacuerdo” con cómo se ha manejado esto, pero que votaba a favor porque confiaba en la alcaldesa y porque “es algo que se puede arreglar”.

Pablo González, edil PC, comentó que los antecedentes entregados por el municipio “responden y nos entregan certezas respecto de lo que vamos a votar hoy día”, y Nancy Díaz afirmó que “vamos a apoyar, ha sido un trabajo arduo de bastante concesión, pero se nos han dado las respuestas”.

Mientras, que Sandro Puebla indicó que “aprobamos la propuesta de la alcaldesa de adjudicar a Mega ya que se nos aseguró por parte del equipo municipal que no se aceptarán las condiciones especiales que Mega y Bizarro estaban pidiendo ya que estaban fuera de norma, por lo mismo yo agregué que es necesario que previo a la firma del contrato se le pida al nuevo concesionario que renuncie a reclamar sobre estos puntos el día de mañana, en particular en aquellos puntos en que el patrimonio municipal se puede ver involucrado como es la posibilidad que el municipio explote su canal de YouTube lo que genera importantes ingresos para la ciudad”.

MEGA ASEGURA QUE FIRMARÁ CONTRATO

La sesión terminó a las 17.23 horas con la aprobación casi unánime del Concejo Municipal, a excepción del edil René Lues, quien rechazó. Menos de media hora después, la Gerencia de Comunicaciones de Megamedia S.A. envió un comunicado señalando que “hemos conocido a través la transmisión pública del canal digital de la I. Municipalidad de Viña del Mar, la votación del concejo municipal. Esperamos que desde el Municipio nos llamen prontamente para firmar el Contrato e iniciar el trabajo para tener un gran Festival los próximos cuatro años. Ahora estamos a la espera de que concluya este proceso en todas sus etapas para poder referirnos en extenso al tema”.

PURANOTICIA