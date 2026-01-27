Rescatan cuerpo de uno de los tripulantes desaparecidos tras hundimiento de embarcación en Estuario de Reloncaví

La mañana de este martes fue rescatado el cuerpo de uno de los seis trabajadores desaparecidos tras el hundimiento de una embarcación en el Estuario de Reloncaví, región de los Lagos.

La emergencia tuvo lugar durante la madrugada en la localidad de Ralún, en el límite de las comunas de Puerto Varas y Cochamó, cuando del catamarán “Koñimó I” prestaba servicios a la empresa salmonera Trusal.

En total, eran ocho los tripulantes que iban a bordo. Sin embargo, dos de ellos fueron rescatados y se encuentran en buenas condiciones.

El gobernador marítimo, Mario Besoain, sostuvo que -además del rescate de las dos personas ya mencionadas- “tenemos en este minuto, en desarrollo, el rescate de una de las personas (…) Está siendo recuperada desde el interior de la nave”.

“En este minuto nos encontramos efectuando tareas de rebusca submarina de las personas desaparecidas”, precisó.

En lo referido a las personas rescatadas con vida, afirmó que “se encuentran bien. Las declaraciones que ellos han dado van a ser parte de una investigación que ya se ha dispuesto por parte de la Autoridad Marítima”.

“Las causas van a ser determinadas a través de este trabajo investigativo (…) Todos los trabajadores que estaban a bordo están indentificados”, agregó.

(Imagen: @Armada_Chile)

PURANOTICIA