Dos delincuentes mueren tras intento de robo y balacera en La Serena

Un violento incidente registrado este sábado en la comuna de La Serena terminó con dos presuntos delincuentes fallecidos tras un intento de robo que derivó en un enfrentamiento con disparos.

El hecho ocurrió en el sector El Rosario, en las cercanías de la Ruta CH-41, donde un grupo de individuos habría ingresado a una vivienda con la intención de sustraer diversas especies.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, en medio del intento de asalto un vecino del lugar habría intervenido utilizando un arma de fuego para repeler la acción delictual.

Producto del intercambio de disparos, dos de los presuntos involucrados murieron en el lugar tras recibir impactos balísticos.

Tras lo ocurrido, personal especializado de Carabineros llegó hasta el sitio del suceso para iniciar las primeras diligencias investigativas.

En el procedimiento trabajan equipos del Laboratorio de Criminalística (Labocar) y del OS9, junto al Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público.

Las diligencias buscan esclarecer cómo se produjo el enfrentamiento, cuántas personas participaron en el intento de robo y cuál fue el rol de cada uno de los involucrados.

Hasta ahora, las autoridades no han informado la identidad de los fallecidos ni han confirmado si existen otras personas detenidas o lesionadas en el procedimiento.

Mientras continúan los peritajes, el sector permanece resguardado por personal policial a la espera de los resultados de la investigación.

PURANOTICIA