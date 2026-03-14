Senador Carter: "La meta debe ser entregar La Araucanía sin estado de excepción"

El nuevo senador por La Araucanía, Rodolfo Carter, dijo que la meta del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, al culminar su mandato, entregue la región sin estado de excepción.

En entrevista con La Tercera, el senador por cupo republicano dijo que "el gobierno anterior, durante muchos años, fue muy condescendiente con la violencia de la región. Pero sin dar ninguna explicación usaron y abusaron del régimen constitucional de excepcionalidad".

"Criticaban a Piñera por hacerlo y lo usaron ellos más que Piñera. Y, lamentablemente, optaron por mantener a la región en ese ventilador mecánico durante cuatro años", añadió.

"Los agricultores ya se acostumbraron a estar rodeados de policías y de militares para cosechar. Se convirtió en normal lo que no es normal y así se felicitaban a sí mismos de que lograron reducir el número de atentados", agregó.

Luego, aseguró que "nuestra meta debe ser que, al entregar el gobierno, La Araucanía no esté bajo estado de excepción, es decir, no esté conectado a este respirador mecánico. Habrá que mantenerlo durante un tiempo, pero nuestra meta es levantarlo".

"El concepto es que no nos podemos acostumbrar a la anormalidad. Nosotros no venimos a instalar la política del miedo ni el Estado policial, pero sí un Estado muy convencido de que nuestra obligación es defender la libertad de los ciudadanos", recalcó

Sobre la propuesta de la Comisión por la Paz y el Entendimiento referente a la devolución de tierras, Carter señaló que "probablemente eso lo vamos a revisar dentro de los próximos días. En principio, yo tengo una mirada crítica de prometer devoluciones de tierra en forma ilimitada".

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