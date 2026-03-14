Carabineros incauta más de 700 kilos de droga en operativos en dos regiones

Un importante golpe al narcotráfico dieron a conocer este sábado Carabineros y el Ministerio Público, tras informar los resultados de dos operativos que permitieron incautar más de 700 kilos de droga en distintas regiones del país.

Las diligencias, desarrolladas por el OS7 de Carabineros, permitieron decomisar 240 kilos de ketamina y 500 kilos de marihuana, además de detener a seis personas vinculadas al tráfico de estupefacientes.

Respecto del primer procedimiento, el general Marcelo Araya explicó que la investigación fue llevada adelante en coordinación con la Fiscalía de Alta Complejidad. Durante los allanamientos también se encontraron 30 millones de pesos en efectivo.

Según detallaron las autoridades, la ketamina incautada tendría un valor cercano a 4 mil millones de pesos en el mercado ilícito.

El fiscal Guillermo Adasme, de la Fiscalía Metropolitana Sur, explicó que el operativo era el resultado de una investigación que se venía desarrollando desde el año pasado. El persecutor destacó que el procedimiento permitió frenar la distribución de esta droga y afectar directamente a organizaciones criminales.

En ese sentido, señaló que “no sólo se ha logrado establecer y detener la llegada al mercado de consumo de nuestros ciudadanos respecto a este tipo de drogas, sino además se logró poner trabas importantes en lo que es la criminalidad organizada. Este tipo de drogas justamente va en orden a incrementar la violencia respecto de las organizaciones que operan en nuestro territorio”.

En este caso fueron detenidas cuatro personas, quienes tras ser formalizadas durante este sábado quedaron en prisión preventiva, fijándose además un plazo de 200 días para la investigación.

De manera paralela, otro procedimiento realizado en la Región de Coquimbo permitió interceptar un vehículo que transportaba 500 kilos de marihuana, lo que derivó en la detención de dos personas en flagrancia.

El fiscal Roberto Alarcón indicó que también solicitarán la prisión preventiva para ambos imputados.

Desde Carabineros destacaron la magnitud de los resultados obtenidos en los primeros meses del año. El general Araya señaló que en lo que va del trimestre ya se han incautado cerca de 22 toneladas de droga en el país.

La autoridad policial también recordó que “el año 2025, nuestra institución sacó de circulación, les quitó a estas bandas criminales 60 toneladas de droga, lo que constituye una marca histórica para nuestra institución”.

En la actividad también participaron autoridades del Ministerio de Seguridad, quienes valoraron el trabajo coordinado entre las policías y el Ministerio Público.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, afirmó que “con estas investigaciones y con estas detenciones que se han realizado, se ha podido también poner un límite y un fin a esta industria de droga que tanto dinero genera y que finalmente también se constituye un verdadero cáncer para nuestra sociedad”.

Por su parte, el subsecretario Andrés Jouannet aseguró que “la tarea del Ministerio de Seguridad justamente es ganar esta lucha, ganar esta batalla contra el crimen organizado, contra el narcoterrorismo en el sur y en general darle tranquilidad a nuestra población de que estamos trabajando arduamente”.

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