Intenso operativo de búsqueda por seis desaparecidos tras naufragio en el estuario Reloncaví

Según informó la Gobernación Marítima de Puerto Montt, el accidente ocurrió durante la madrugada de este martes, activando un procedimiento de búsqueda y salvamento marítimo (SAR).

El nombre de la embarcación afectada es “Koñimo I” y zarpó desde el puerto de Coronel. Esta nave prestaba apoyo a centros de cultivo de salmón.

Tras el accidente, la Autoridad Marítima activó los protocolos de emergencia, lo que permitió encontrar a dos sobrevivientes.

Actualmente, los esfuerzos están concentrados en encontrar a los seis tripulantes desaparecidos, considerando las condiciones meteorológicas y de navegación existentes en el sector.

Se activó un operativo de búsqueda y rescate en la zona que involucra a personal de la Armada, Senapred, Gobernación Marítima de Puerto Montt, las capitanías de Puerto de Puerto Montt y Cochamó, además de botes salvavidas; entre otros.

A ello, se sumará en las próximas horas una aeronave del Grupo Aeronaval de Puerto Montt.

