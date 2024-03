Postulación de histórico hombre de confianza de Reginato por la Alcaldía de Viña impulsa presiones por Primarias en la centro-derecha

Ante el surgimiento de un nuevo nombre para competir por la Alcaldía de Viña del Mar en representación de la centro-derecha, las presiones para que los distintos partidos políticos se sometan a un proceso de primarias comienzan a crecer.

Y es que la mesa regional de la UDI en Valparaíso ha propuesto el nombre de Osvaldo Urrutia como su carta al Municipio de la Ciudad Jardín, teniendo en cuenta que se trata de una figura reconocida en la región, pues fue Diputado entre 2014 y 2022; pero también lideró la Secretaría de Planificación Comunal (Secpla) en la gestión Reginato.

Desde la tienda gremialista explican que su nombre surge por la experiencia que tiene y porque aseguran que él es el único candidato que podría generar "unidad que la derecha y la centro-derecha necesitan" para vencer a la alcaldesa Ripamonti. De esta manera, en la Unión Demócrata Independiente quieren a toda costa recuperar la Ciudad Jardín, cuyo Municipio tuvieron desde 2004 hasta 2021 en manos de la «Tía Coty», quien dejó el cargo bajo serios cuestionamientos e incluso una posterior sanción –ya como Concejala– a raíz de una denuncia por notable abandono de deberes.

Pero cabe hacer presente que el del "brazo derecho" de la cuestionada ex Alcaldesa de Viña no es el único nombre que ha surgido desde la centro-derecha en el último tiempo, pues la danza de candidatos incluye a figuras de Chile Vamos como Carlos Williams (Ind.-RN), Raúl Celis (RN), Macarena Urenda (UDI) y George Hübner (Evópoli), pero también a externos como Rodrigo Vatuone (PDG) y el ex cura Marcelo Catril (Ind.).

Es en este contexto en la que comienzan las presiones para que todo el sector lleve a sus candidatos a una Primaria, donde sea la ciudadanía la que elija al candidato único que no merme las posibilidad de todo el bloque, tal como ocurrió el 2021.

"Viña del Mar puede tener un cambio de administración siempre y cuando la oposición vaya unida y acuerde un mecanismo o fórmula que dirima el candidato o candidata más competitivo para ganarle a Macarena Ripamonti", señaló a Puranoticia.cl el consejero regional (core) Manuel Millones.

Ahondando en la tesis de no repetir el "error" cometido en la Elección Municipal de 2021, la autoridad precisó que en aquella oportunidad "no existió la disposición plena a tener Primarias o mecanismos para concordar la selección del candidato a Alcalde en Viña del Mar y, en base a esa situación, hubo dos candidatos que justificaron su candidatura por fuera del pacto, lo cual –por cierto– tuvo efectos en la campaña a la Alcaldía de Viña por parte de Andrea Molina".

Y es que a juicio de Millones, hoy la derecha y centro-derecha podría tener "las mismas consecuencias" si no se logran resolver las "disputas legítimas" que existen entre las diferentes opciones que han surgido durante el último tiempo.

El Consejero Regional también fue consultado por el nombre propuesto de Osvaldo Urrutia, de quien dijo que "es una buena carta, considerando que trabajó en la Municipalidad de Viña del Mar en un cargo muy relevante, que es la Secretaría de Planificación Comunal, que es el cerebro de todo Municipio. Esa repartición es muy importante en el desarrollo de la ciudad y en particular en las zonas siniestradas".

Pero más allá de que está a favor de esta propuesta surgida desde la UDI Regional de Valparaíso, el core Millones reitera que "no obstante a toda su trayectoria y perfil profesional, si no hay Primarias, entonces es posible que las candidaturas independientes y que son de oposición levanten sus candidaturas hasta el final y nos lleven a tener una nueva derrota en Viña del Mar. Por lo mismo, confío en que vamos a lograr un acuerdo pensando en Viña del Mar y no en los partidos políticos".

Vale recordar que el tema de las Primarias en Viña del Mar también fue abordado por el diputado Andrés Celis (RN), quien en entrevista con Puranoticia.cl enfatizó en que "si nos sometemos a una Primaria, sería el camino más justo, pero sabemos que es complejo que ese escenario se dé en la comuna. Ya hace cuatro años no se hizo y terminamos exportando a un candidato".

Por ello, derechamente solicitó "sensatez y realismo", asegurando que "yo apoyaré y me la jugaré por la opción de Carlos Williams, pero debe ser nuestra única carta, y que todos debemos ponernos detrás de él, desde Amarillos a Republicanos. Si eso pasa, de verdad, Ripamonti o la izquierda no tienen ninguna posibilidad en Viña y vamos a tener un Municipio liderado por un hombre que llegará a servir a la ciudad que hoy tanto lo necesita y, además, a despojar a la ciudad de un mandato que está más preocupado de las luces que de hacer la pega".

