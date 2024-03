Andrés Celis: "El único que le puede ganar a Ripamonti es Carlos Williams. Le pido realismo político a mi sector, incluido Republicanos"

Cada vez más se acortan los plazos para definir quiénes serán los candidatos de cara a la próxima municipal, pero sin dudas una de las 10 comunas más atractivas de país, por tamaño y sobre todo por presupuesto, es Viña del Mar.

Durante 16 años esta comuna fue gobernada por Virginia Reginato y de hecho sólo la ley que la obligó a dar un paso al costado en la última elección la privó de respostularse. Sin embargo fue como candidata al Concejo y obtuvo la primera mayoría.

No obstante, la sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) la inhabilitó para ejercer cargos públicos por cinco años. Por ende, debió dejar su puesto de Concejal en Viña del Mar y cederlo a Jorge Martínez. Y de pasada, no podrá competir en esta elección.

Viña del Mar desde el 2021 en adelante ha sido comandada por Macarena Ripamonti, joven figura ligada al Frente Amplio que, debido a la dispersión de votos entre la ex concertación, la derecha y un candidato independiente, con 38% de los votos logró quedarse con la Alcaldía.

LA UDI NO TIENE OPCIONES

Andrés Celis, diputado por el distrito 7 que incluye Viña del Mar y perteneciente a las filas de Renovación Nacional (RN), realizó un agudo análisis político a las posibilidades que tiene su sector, incluido Republicanos, de quedarse con la alcaldía de la ciudad jardín.

"Yo llevo metido en esto de las elecciones al menos 16 años, casi cuatro periodos de concejal y viviendo mi segundo periodo de diputado, y la verdad es que si uno pierde el realismo político se enamora de causas imposibles y el primer imposible que yo veo es que la UDI recupere Viña del Mar".

¿Qué lo lleva a pensar que la UDI no puede recuperar Viña?

La UDI ha sido un socio innegable para nosotros en RN. Es más, la UDI en San Antonio, Viña del Mar y Valparaíso roncaba. Nosotros como Renovación Nacional no podíamos entrar en su territorio y ellos lo tenían todo. No olvidemos que la UDI aquí gobernó por años la comuna de Valparaíso y Viña del Mar y, ¿que pasó? La historia es simple: hoy, con todo respeto, ni siquiera tienen un parlamentario y del último Alcalde de Algarrobo, la verdad que mejor ni hablar.

¿Por qué cree usted que pasó eso y qué responsabilidad le atribuye a Chile Vamos completo?

Pasó lo que también le pasa a Renovación Nacional en otras partes: no se le abrió paso a las nuevas generaciones, y aquí no habló de los jóvenes necesariamente, hablo de los otros liderazgos. Mira, por ejemplo, el rol de Juan Sutil en Chile Vamos. El que él se incorpore tiene que ver con estas nuevas generaciones. No sólo los jóvenes deben aportar, hay gente más grande y más preparada que no necesariamente viene de la política que nos puede apoyar y aportar.

RN, CHILE VAMOS Y HASTA REPUBLICANOS "DEBEMOS ESTAR TRAS CARLOS WILLIAMS"

El parlamentario Andrés Celis toma justamente la idea de las nuevas generaciones y que no necesariamente tiene que ver con la edad para poner en la primera línea el nombre de Carlos Williams, el concejal en ejercicio más votado en Viña del Mar.

"Dentro de este esquema de las nuevas generaciones es que Carlos Williams es la mejor carta que tenemos para ganarle a Ripamonti y recuperar la Alcaldía. Viene del mundo de las comunicaciones y ha ido aprendiendo cómo funciona un Municipio por dentro".

Pero Williams ha sido considerado como un Concejal "tibio" y hasta muy cercano a la Alcaldesa. De hecho renunció a las filas de Renovación Nacional...

Es que aquí hay un mea culpa que como partido debemos hacer: Carlos Williams nunca fue reconocido como un par y eso porque el actual Concejal no es un político. Es eso justamente lo que hoy lo convierte en la mejor carta. No considero que sea tibio, considero que Williams no anda buscando el titular ni la cuña, anda preocupado de hacer el trabajo, de ser un aporte y justamente es su cercanía con la propia Alcaldesa lo que le ha permitido conocer más de cerca el funcionamiento del Municipio. No olvidemos que él vive su segundo periodo en la comuna".

¿Cuál es el potencial que le ve a Williams entonces?

La actual situación de Viña del Mar necesita a un gestor que no venga a pelearse ni a buscar tribuna, ni menos a tratar de sabérselas toda; sino que venga a servir y como dicen no a servirse. Carlos Williams es un hombre que conoce de pies a cabeza, de cerro a la costa, Viña. Lleva años recorriéndola. Hoy, además, suma la experiencia de saber qué se puede y qué no se puede hacer desde el Municipio. Es un hombre que no genera anticuerpos y, por lo demás, sabemos que no tiene segundos ni terceros intereses con nadie.

¿Y la UDI o Republicanos le darán el cupo si ni siquiera RN lo considera mayormente?

Aquí es donde tenemos el mayor problema: Carlos Williams no es hombre de partidos ni de lobby. No es amigo mío, por ejemplo. No es amigo del senador Chahuán. Entonces no tiene "padrinos políticos". Es aquí donde yo apunto al realismo político de nuestro sector. Vattuone no puede ser candidato, el 10% que sacó como Alcalde la vez pasada mermó las posibilidades de nuestro sector y si va nuevamente pasará lo mismo. Lo que sí, Vattuone debería ir al Concejo Municipal porque una voz como la de él y la experiencia ganada como Gobernador Marítimo y recorriendo la comuna los últimos años sería muy bueno para la ciudad. En el caso del padre Marcelo Catril, de verdad, me lo imagino gestionando desde una Dideco y dentro de un mismo equipo. ¿Y por qué no también Concejal? Creo que la diferencia con Williams son dos: primero, Carlos tiene los votos, es primera mayoría y; segundo, la experiencia. Creo que ahí a Catril le falta esa experiencia y además su fuerte está justamente en la organización vecinal, rol que le falta a la Dideco en Viña. Por último, en Republicanos, la verdad que me da un poco de pudor hablar de sus candidatos porque, en serio, ¿quién los conoce? Sólo tiene la firma Republicano atrás, que sigue siendo una buena firma, pero que cada día se ha ido devaluando. Ya no son los que eran antes y además generan anticuerpos en nuestro propio sector de centro, que es la mayoría en Viña del Mar.

Entonces, ¿cómo lograr la unidad tras Carlos Williams?

Mira, lo primero que yo hice antes de dar esta entrevista fue llamar el fin de semana a Carlos y preguntarle si efectivamente quería ser candidato. Y me dijo que sí. Lo escuché con muchas ganas. Lo cierto es que la catástrofe de los incendios es un antes y un después para él. Tiene ganas, está dispuesto a jugársela, más que por el propio sector, por Viña y su gente. Te lo digo muy en serio. El nivel de compromiso de Williams hay que reconocerlo y es lejos la mejor opción. Entonces aquí le pido a mi sector tener realismo político, no sólo a la UDI, a RN y a Evópoli, sino también al PDG con Vattuone y a Republicanos. Las encuestas no sirven. Aquí sirve el realismo político. Carlos tiene los votos, ya es el más votado del Concejo. Si nos sometemos a una primaria, sería el camino más justo, pero sabemos que es complejo que ese escenario se dé en la comuna. Ya hace cuatro años no se hizo y terminamos exportando a un candidato. Por mi lado, pido sensatez y realismo. Yo apoyaré y me la jugaré por la opción de Carlos Williams, pero debe ser nuestra única carta y que todos debemos ponernos detrás de él, desde Amarillos a Republicanos. Si eso pasa, de verdad, Ripamonti o la izquierda no tienen ninguna posibilidad en Viña y vamos a tener un Municipio liderado por un hombre que llegará a servir a la ciudad que hoy tanto lo necesita y, además, a despojar a la ciudad de un mandato que está más preocupado de las luces que de hacer la pega. Mira, para ser candidato no sólo hay que tener ganas, sino que ser la mejor opción, y aquí la ecuación es perfecta: Carlos Williams es la carta.

PURANOTICIA