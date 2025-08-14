Búsqueda de concejala desaparecida en Villa Alegre: Dron detecta un gran objeto en el río Loncomilla

A dos meses de la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, la búsqueda ha dado un giro importante. Un dron minero de alta tecnología detectó "un objeto muy grande de metal" en el lecho del río Loncomilla, con dimensiones que podrían ser las de un automóvil. El hallazgo se produjo en tres puntos distintos y en un predio privado cercano.

La desaparición de la concejala ocurrió el 15 de junio, cuando salió de su casa en su vehículo en medio de un intenso sistema frontal. Desde entonces, las labores de rescate se han concentrado en la zona del río Loncomilla, donde se vio su auto por última vez.

La Fiscalía ha instruido un gran operativo en el sector La Balsa El Peumo, con la participación de policías y maquinaria pesada, además del cierre de los accesos para facilitar el trabajo de los equipos. Para llegar al objeto, se evalúa la posibilidad de encauzar el río o construir diques.

A pesar de que la búsqueda se ha centrado en el río, familiares y cercanos de la concejala han planteado la posibilidad de que su desaparición se deba a la intervención de terceros e incluso a motivaciones políticas, una teoría que continúa generando debate en la comunidad.

