Niña de dos años muere en Calama tras caerle un motor, sus padres están detenidos

Una niña de dos años falleció trágicamente en Calama después de que una estructura con un motor le cayera encima, un lamentable suceso que ha llevado a la detención de sus padres. La Policía de Investigaciones (PDI) de la ciudad ha quedado a cargo de las pericias para esclarecer los hechos.

Según consigna Radio Bío Bío, el incidente se produjo en el sector poniente de la comuna, donde, por razones aún no determinadas, una estructura metálica que sostenía un motor se desprendió. La caída impactó directamente sobre el cuerpo de la menor, causándole heridas fatales.

Tras el accidente, los padres trasladaron a la niña de inmediato a un centro asistencial, pero a pesar de la rápida acción, los médicos solo pudieron constatar su fallecimiento. Una vez que la información fue remitida a las autoridades, el Ministerio Público instruyó la detención de los padres.

La Fiscalía ha calificado provisoriamente el hecho como un cuasidelito de homicidio. Esta figura legal se utiliza cuando una persona comete una acción que causa la muerte de otra sin tener la intención de hacerlo, pero por una negligencia o imprudencia.

Mientras que, la PDI está llevando a cabo un exhaustivo trabajo de investigación en el lugar para determinar las circunstancias exactas que rodearon la caída del motor y si hubo algún tipo de negligencia que pudiera haber evitado la tragedia. La detención de los padres tiene como objetivo principal facilitar las diligencias y asegurar su colaboración en la investigación para determinar las responsabilidades.

