Gendarmería remueve a director regional de Atacama tras liberación errónea de reos

El director nacional (s) de Gendarmería, Rubén Pérez, anunció la salida del director de la institución en la región de Atacama, Ervin Wandersleben, tras la liberación por error de reos en Copiapó.

La decisión se enmarca en una serie de errores administrativos que derivaron en la liberación indebida de personas privadas de libertad en la capital regional de Atacama, La Serena y Temuco.

Según explicó, “hay evidencia que da cuenta de la revisión desprolija de órdenes provenientes de los tribunales de justicia y la falta de cotejo respecto de causas pendientes de ambos sujetos en el norte del país”.

En relación con estos casos, la autoridad señaló que se trató de “negligencia de carácter administrativo”. Añadió que “de acuerdo a los antecedentes iniciales, en que se recibió órdenes legítimas de los tribunales, adecuadamente emitidas, y en que el error recaería, de acuerdo a las primeras apreciaciones, en el mal procesamiento o desconcentración de parte de los funcionarios responsables, motivo por el cual ya se ha procedido a su suspensión”.

Respecto a la situación vivida en Temuco, Pérez indicó que “se encuentra muy avanzado dicho procedimiento administrativo, y ya está en etapa de formulación de cargos”. Sobre ese caso específico, detalló que “se produjo una liberación defectuosa de carácter operativo, desde la sala de audiencias de un sujeto, el 12 de julio pasado”.

La autoridad interpretó que “eso tiene un componente distinto, que no es meramente administrativo, sino que dice relación con la debida concentración y atención que debemos atender, en cuanto a las instrucciones explícitas de la señora magistrado, para no haber retirado las esposas al sujeto en el lugar, y haber permitido que acceda a la vía pública, aun cuando 24 horas después, por orden del propio tribunal, estaba siendo dejado en libertad”.

El director nacional de Gendarmería (s) llamó a fortalecer la articulación entre instituciones del sistema penal y a diferenciar perfiles de riesgo, descartando vínculos con crimen organizado en los casos recientes ocurridos en Copiapó, La Serena y Temuco.

En el caso de Copiapó, el reo fue recapturado luego de 4 días libre, mientras que el recluso de La Serena aún no ha sido encontrado y se mantiene prófugo.

