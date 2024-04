Millones confirma candidatura a Gobernador de Valparaíso, se someterá a encuestas y clama a la oposición que llegue con carta única

Este miércoles 10 de abril venció el plazo legal para que los candidatos, partidos políticos, coaliciones y pactos se inscribieran ante el Servicio Electoral (Servel) para participar del proceso de Primarias con miras a lo que serán el último fin de semana de octubre las elecciones en la que los chilenos deberán marcar sus preferencias por sus nuevos alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores.

Por el lado del oficialismo, las comunas de la región de Valparaíso donde habrá Primarias son Valparaíso, La Ligua, Nogales, Olmué, Rinconada, San Esteban y Cartagena. Por el lado de Chile Vamos, en tanto, son Concón, Quilpué y Limache.

Si bien, la atención se centró en lo que pasaría en la carrera por la Gobernación Regional de Valparaíso, lo cierto es que la centro-derecha sólo anunció Primarias en las zonas de Coquimbo y Aysén, descartando que su carta electoral la decida la ciudadanía. Así entonces, sólo aumentaron las dudas respecto a lo que pasará con su candidato, entre los que han sonado el ex diputado Luis Pardo (RN), el consejero regional (core) Percy Marín (RN) y ahora la ex diputada María José Hoffmann (UDI).

CONFIRMA CANDIDATURA

Frente a esta incertidumbre que ha abierto la oposición, el core Manuel Millones despejó un poco las dudas, confirmando no tan sólo que él será candidato independiente por la Gobernación Regional de Valparaíso, sino que además el mecanismo a utilizar en el bloque será el de las encuestas de medición.

"Pedí Primarias y no hubo eco de los partidos, y ahora se señala que será vía encuestas. Obviamente que confío en el trabajo que he desarrollado estos años en beneficio de la comunidad regional y ese compromiso con el desarrollo social y económico integral de nuestro territorio se verá reflejado en la mediciones y encuestas. En mi condición de independiente represento a los electores que mayoritariamente no tienen militancia y, por lo mismo, me debo a ellos, aún cuando los partidos políticos son muy importantes en toda democracia", señaló a Puranoticia.cl.

De igual forma, el consejero explicó que "esta elección no es para ser usada como trampolín y llegar al Congreso o a otros fines más ideológicos, sino que es para liderar la región y potenciar todos los atributos que tenemos como región, y levantar la economía, generando riquezas y muchos empleos, que son las herramientas claves para hacer frente al desempleo y pobreza. Y para ese objetivo se requiere de experiencia, conocer: conocer el aparato público y contar con buenos profesionales".

Consultado respecto a los candidatos que han sonado en la centro-derecha, explicó que "hay que estar atentos a la que dicen las encuestas y todas estas pugnas de poder y chaqueteos más alejan a la ciudadanía de la política. Ahora, mis amigos Republicanos tienen el legítimo derecho de llevar un candidato a Gobernador o a cualquier elección, y eso fue lo que anunció el presidente de esa colectividad (Arturo Squella) y como es una decisión interna sólo puedo comentarla".

PRIMERA VUELTA

El Consejero por la provincia de Valparaíso –quien no tendrá que renunciar a su cargo– también ahondó en el escenario de primera vuelta, señalando que "es una incertidumbre, dado que en la primera vuelta, como se vota por alcalde, concejales, consejeros regionales y gobernadores, entonces habrá mucha gente que irá a las urnas. En cambio, en una segunda vuelta sólo se realizará la votación de gobernador y por tanto es evidente que va existir una mayor abstención".

No obstante a aquello, expuso que "habrá que ver a quién perjudica más ese escenario de primera vuelta y, por lo mismo, hay que hacer todos los esfuerzos para ir con un solo candidato, ganar en primera vuelta y no dar ventajas al adversario, que es Rodrigo Mundaca, hombre que aglutina a la izquierda. Además, tengamos claro que en segunda vuelta la izquierda se unirá, tal como le sucedió a José Antonio Kast (en la Presidencial), quien ganó en primera vuelta y en la segunda perdió por amplio margen. Es decir, allí la izquierda se disciplina y nos gana".

Por lo mismo, Manuel Millones reconoció en diálogo con Puranoticia.cl que "yo aún confío en la sensatez de mi sector y que se logre un acuerdo que satisfaga a las partes. Acá mi llamado es a todos los partidos de oposición".

LANZA CAMPAÑA

Y aunque el periodo oficial de campaña comienza en mayo, el core Manuel Millones adelanto que la suya será de "propuestas e ideas", donde se abordarán todas las demandas que tiene la región de Valparaíso.

"Ese será mi sello. La comunidad no requiere de eslóganes o promesas falsas, y menos politiquería, sino que requiere de soluciones", afirmó el consejero que preside la Comisión de Ordenamiento Territoral del Core de Valparaíso.

Acerca de sus ejes de campaña, el jefe de la Bancada de Republicanos, UDI e Independientes en el Consejo Regional de Valparaíso sostuvo que "será con mística y convocante, donde todos puedan aportar con ideas y propuestas de trabajo que aborden los principales conflictos de la región. Mi mayor concentración estará en la seguridad ciudadana y ya estamos trabajando varias propuestas para enfrentar el espiral de delincuencia y falta de equipamiento de nuestras policías, así como la ausencia de planes de prevención y rehabilitación".

En ese sentido, adelantó que se la jugará con "tener una carcel de alta seguridad en la región, además de centros de reinserción de los reos primerizos".

"Otro tema importante es la crisis en la salud. Ese es un eje muy importante en el plan que estamos desarrollando. Un capítulo aparte es todo lo referido a la atracción de inversión privada, la cual permitiría generar nuevos y mejores empleos. Finalmente hay muchas otras materias en cuanto a nuevos puertos, conectividad, medio ambiente, escasez hídrica, transporte y vivienda", concluyó Millones.

Con todo, en la centro-derecha trabajan a toda máquina para evitar errores del pasado como los cometidos –por ejemplo– en Concón, donde la dispersión de votos producto de la gran cantidad de candidatos, facilitó el triunfo electoral de Freddy Ramírez, quien se quedó con la Alcaldía. Hoy, a falta de Primarias, el bloque pareció haber sacado lecciones y buscarían resolver sus dudas mediante encuestas. Pero, ¿permitirán ser representados, por ejemplo, por Manuel Millones, un candidato independiente? Esa es la gran duda que ahora resta por resolver. Por ahora, ya hay otro nombre confirmado en el sector para competir por la Gobernación Regional de Valparaíso.

