Decretan prisión preventiva para sujetos que fueron sorprendidos con $2.580 millones en cigarros de contrabando en Antofagasta

Cuatro imputados chilenos, detenidos por Carabineros de San Pedro de Atacama cuando transportaban 2.195 pacas de cigarrillos de contrabando, equivalentes a 1.097.500 cajetillas, fueron formalizados por la Fiscalía de Calama y quedaron en prisión preventiva.

La detención se produjo en la ruta 23 CH cerca de Toconao, el pasado 10 de agosto, durante fiscalizaciones preventivas realizadas por el personal policial en zonas que comúnmente son empleadas para este tipo de delitos.

La carga era transportada por los detenidos a bordo de dos camiones de alto tonelaje, los cuales previamente habrían sido cargados en la zona fronteriza de la región, con la intención de trasladar la mercancía a otros puntos del país.

Cabe señalar que, al momento del control, los detenidos no mantenían documentación aduanera que validara el ingreso de la carga a Chile, como tampoco resolución de la Seremi de Salud que autorizara su comercialización, siendo por tanto mercancía prohibida.

El avalúo de la carga ilícita fue estimado en 2.580 millones de pesos.

INCAUTACIONES

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que la enorme cantidad de incautaciones de cigarros registrada este año, así como el uso de grandes medios de transporte y tecnología, es una demostración que detrás de esta actividad hay un negocio ilícito vinculado al crimen organizado.

Por lo mismo, dijo, es que “en esta región, hemos tomado la decisión de perseguir firmemente el contrabando de cigarros y otras mercancías, de manera muy similar a lo que hacemos con el tráfico de drogas, en el entendido que ambos son importantes fuentes de recursos para estas organizaciones”.

El persecutor destacó que en lo que va del año ya han sido recuperadas en la región más de 8 millones de cajetillas en distintos procedimientos, con un importante número de detenidos y camiones incautados.

El Juzgado de Garantía de Calama fijó un plazo de 120 días para investigar la última incautación realizada en la región.

PURANOTICIA