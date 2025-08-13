Otro revés para Gendarmería: funcionario libera por error a hombre que debía ingresar a cárcel en Temuco

Un grave error de un funcionario de Gendarmería permitió que un imputado, que debía ingresar al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, fuera dejado en libertad. Este incidente se suma a una serie de fallos recientes de la institución que han generado un fuerte cuestionamiento sobre sus protocolos.

El protagonista de este nuevo error es Giovanny Lillo Maltés, quien era buscado por la justicia desde fines del año pasado tras ser declarado prófugo en una causa por estafa en la comuna de Los Lagos.

Lillo fue detenido el pasado 12 de julio en Temuco. El Juzgado de Garantía de Los Lagos había ordenado que se le decretara prisión preventiva y que fuera ingresado a la cárcel. Sin embargo, en una serie de confusiones, Lillo fue liberado al día siguiente por un funcionario de Gendarmería, a pesar de que la orden del tribunal era clara.

El error salió a la luz cuando la jefa de unidad del Juzgado de Garantía de Los Lagos se comunicó con Gendarmería para coordinar la audiencia del imputado. Fue ahí cuando un cabo segundo de la institución informó que Lillo no se encontraba en la cárcel. Tras revisar las cámaras, se confirmó que un gendarme lo había dejado en libertad.

De acuerdo a los antecedentes publicados por BioBioChile, los dos gendarmes fueron apartados de sus funciones y se ha solicitado un informe detallado a la cárcel de Temuco.

Este caso se añade a otros incidentes recientes que han afectado a Gendarmería. Entre ellos, la liberación por error de un sicario en Santiago y de un hombre que cumplía condena por tráfico de drogas en el norte del país. Estos hechos han puesto en entredicho la rigurosidad de los procedimientos de la institución.

PURANOTICIA