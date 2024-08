Más transparencia en test de drogas: Diputados de Valparaíso solicitan que los resultados incluyan el informe del laboratorio

Luego que la Secretaría General de la Cámara de Diputados y Diputadas diera a conocer los resultados de los test de drogas al que fueron sometidos 24 de los 26 parlamentarios seleccionados al azar, se generó un tenso debate entre los legisladores.

Esto último, debido a que algunos congresistas solicitaron que se conociera la totalidad de los resultados y no sólo si estos salieron negativos o positivos. Todo esto, mientras se informaba que las diputadas María Francisca Bello y Ana María Gazmuri fueron las que no se realizaron el control; la primera por licencia médica tras tener a su hijo, y la segunda por una "definición de principios", según ha dicho.

Y aunque la totalidad de los diputados dio negativo en el test de drogas, la discusión se centró en que algunos solicitaron conocer los resultados oficiales que emite el propio laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéutica de la Universidad de Chile y no sólo el documento que emite la Corporación.

Fue el diputado Leonidas Romero (independiente) el que abrió el debate sobre este tema, señalando al momento de la discusión de los puntos de reglamento en la sala que el documento que entrega la Secretaría de la Cámara "no me da tranquilidad. Aunque me sancionen o hagan algo, yo no vuelvo a ir al laboratorio porque no sé si soy consumidor o no. No me da tranquilidad el documento que tengo".

A este planteamiento se sumó luego el jefe de la bancada UDI, diputado Gustavo Benavente, quien sostuvo que "en esta Cámara hay algunos que no se han sometido –o algunas– al test de drogas y no les ha pasado nada porque la Comisión de Ética de esta Cámara de Diputados está preocupada de sancionar opiniones que a algunos no les gustan y no a respetar o ver si se cumplen o no los deberes parlamentarios".

Los principales reparos de los legisladores tienen que ver con lo que demuestran los resultados de los test de drogas, que dicen relación con consumo problemático de sustancias ilícitas más que con detectar algún consumo reciente. Además, se estableció en el reglamento de 2022 que el control se llevará a cabo de forma reservada y resguardando la dignidad e intimidad de los diputados y las diputadas.

A partir de esta discusión, Puranoticia.cl tomó con algunos de los parlamentarios que representan a la región de Valparaíso en la Cámara, ya sea en el Distrito 6 de la zona interior como del Distrito 7 de la zona costera, quienes entregaron su parecer.

Tomás de Rementería, del Partido Socialista, comentó que "yo creo que este tema es un distractor de los asuntos reales. Yo no tendría problema en que se abrieran los test de drogas. De hecho, yo he salido negativo en las dos veces que me lo he hecho porque no tengo consumo de ningún tipo de drogas. Efectivamente debería abrirse y eso terminaría el debate, así no seguimos perdiendo el tiempo en cada sesión de que alguien reclama sobre el test de drogas o sobre quiénes lo hicieron o no lo hicieron. Así que creo que lo positivo sería que estos se abrieran".

Similar opinión fue la que entregó Luis Sánchez, del Partido Republicano, quien sostuvo que "desde que empezaron estos éxamenes hemos venido exigiendo a la Cámara que se transparenten los informes de laboratorio. Yo incluso he pedido los míos propios, pero el Secretario de la Cámara se opone. Acá hay un secretismo que no logro entender, y creo que sólo favorece a quienes son consumidores confesos y, para sorpresa de todos, examen tras examen salen limpios".

Por su parte, Tomás Lagomarsino, del Partido Radical, expuso que "no tendría ningún inconveniente en que se conozcan los resultados completos de los exámenes realizados a los diputados y diputadas. También creo que esto debe agregarse para los senadores y senadoras, así como a otras autoridades del Estado".

En tanto, Andrés Celis, de Renovación Nacional, precisó que "me parece que hay diputados y diputadas que le tienen cierto miedo a este famoso test. No veo cuál es el problema de que se sometan a este examen. El trasfondo y debate no debería centrarse en las opiniones que se generan por los resultados. Finalmente lo que importa es el trabajo que realizamos, es por lo que estamos acá. Por supuesto que considero que los resultados deben ser entregados de manera completa. Los parlamentarios que se hacen los exámenes tienen todo el derecho de enterarse de los resultados directamente por el laboratorio. A través de la carta que envía la Corporación no hay claridad del examen realizado; sólo se ve el resultado, sin detalles".

Finalmente, Carolina Marzán, del Partido por la Democracia, expresó que "creo que sería lo correcto que cada diputada o diputado que se somete a un test de drogas, pueda recibir el resultado completo de su examen, porque puede ocurrir –por ejemplo– que un medicamento prescrito por un doctor contenga un componente que, por desconocimiento propio, pueda hacer que el examen salga positivo. Además, considero que cada persona tiene derecho a conocer la totalidad de su resultado, teniendo obviamente el resguardo de que la información detallada sea de conocimiento privado y no público”.

