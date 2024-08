Diputados exigen informe oficial de sus test de drogas: Solamente han recibido ''carta'' que envía corporación

Diputadas y diputados exigen conocer los resultados oficiales del laboratorio de sus test de drogas y no ser notificados solamente a través de la carta que envía la corporación.

Según consignó La Tercera, al inicio de la sesión del martes, Leonidas Romero acusó que el documento que entrega la secretaría de la Cámara no le da “tranquilidad”.

“A mí no me da tranquilidad. Aunque me sancionen o hagan algo, yo no vuelvo a ir al laboratorio porque no sé si soy consumidor o no, no me da tranquilidad el documento que tengo”, afirmó Romero.

Actualmente, existe un grupo en el oficialismo que se ha negado a realizarse el test. Desde la derecha, el RN, Jorge Durán, tampoco ha aceptado someterse al testeo.

El jefe de la bancada de la UDI, Gustavo Benavente, señaló que “en esta Cámara hay algunos que no se han sometido, o algunas, al test de drogas y no les ha pasado nada porque la comisión de Ética de esta Cámara está preocupada de sancionar opiniones que a algunos no les gustan y no a respetar o ver si se cumplen o no los deberes parlamentarios”.

En tanto, Johannes Kaiser (Indep.) planteó que ''junto con lo que es la certificación del señor secretario, se adjunte el documento respectivo del laboratorio de la Universidad de Chile, con lo cual quedaría zanjada esta discusión”.

Al respecto, la presidenta de la Cámara afirmó que la propuesta que “quiera hacer de modificación al reglamento, la debe hacer por escrito en un documento que luego se vota en esta sala”.

