Carla Meyer, el "delfín" de Sharp: "Poca gente entiende por qué el Frente Amplio le disputará el municipio a la Alcaldía Ciudadana"

Con 1.150 patrocinios online, más 250 "a mano", la candidata de continuidad de la Alcaldía Ciudadana de Jorge Sharp en Valparaíso, Carla Meyer, está lista para inscribirse como independiente y así competir por el municipio porteño a una derecha que no ha terminado de ponerse de acuerdo, y a la carta del Frente Amplio y de la izquierda oficialista tras ganar las primarias de este año, la concejala Camila Nieto.

"Somos la candidatura independiente con más patrocinios en Valparaíso. Y con la ayuda de todas y todos ya cumplimos con el requisito de los auspicios y finalizamos la primera etapa de nuestro camino a la Alcaldía Ciudadana", dijo este viernes en su cuenta de Instagram, agradeciendo el apoyo de los porteños que decidieron patrocinarla. "Muchas gracias a todas y todos los que pusieron su firma. Ahora seguiremos desplegados en los cerros porteños trabajando con el comando ciudadano en la construcción programática. ¡Escríbenos y súmate a este proyectoque construimos entre todas y todos!", añadió.

En entrevista con Puranoticia.cl, la también directora de Desarrollo Comunitario (Dideco) abordó la decisión del oficialismo de competirles, la poca claridad de los candidatos de la derecha en Valparaíso, lo que fue el proceso de patrocinios y confesó que aún no tienen claro en Transformar si apoyarán a Rodrigo Mundaca o a Tania Madriaga en la Gobernación Regional de Valparaíso.

-¿Cómo va con el proceso de recolección de firmas?

Vamos muy bien, ya superamos el número de patrocinios que se requiere para la inscripción. Estas semanas que nos quedan seguiremos buscando más apoyos porque se ha convertido en una oportunidad para escuchar e intercambiar opiniones e iniciativas, sobre todo, con personas que muestran una clara distancia con la política. Para nuestra candidatura ha sido clave este periodo de conversación ya que ha permitido ir definiendo ejes programáticos que hagan sentido con el interés de la ciudadanía y familias porteñas.

-¿Cuándo inscribirá su candidatura?

Un par de días antes que se acabe el plazo legal de inscripción definido por el Servel. Lo haremos junto a dirigencias sociales, vecinas y vecinos de Valparaíso.

-¿Por qué busca ser Alcaldesa de Valparaíso?

Permítame precisar que esto va más allá de una aspiración personal. Si algo ha logrado la Alcaldía Ciudadana es sentar las bases de una estrategia de desarrollo que permita el mejoramiento de la ciudad con la particularidad que lo ha hecho con la gente, con la comunidad. Por lo tanto, nuestra propuesta buscará profundizar y avanzar en esta estrategia, reforzando el rol de la comunidad e impulsando políticas que se hagan cargo de la seguridad, de la generación de empleos, de la recuperación de espacios públicos, del déficit de viviendas y de responder a las expectativas de miles de jóvenes, sobre todo mujeres, que esperan caminos concretos para mejorar su calidad de vida.

-¿Qué foco tendrá para su campaña?

El centro está en proponerle a las y los porteños una Valparaíso mejor, con más empleo y una vida mejor. Nos hacemos cargo de las cuestiones que les interesan a la gente, trabajo, seguridad, una mejor ciudad. Por tanto, propuestas e ideas concretas, realistas y con una orientación transformadora. Cercanía y comunicación directa, pero sobre todo con una alta capacidad de escuchar y trabajar con la ciudadanía.

-¿Qué le parece competir con alguien del Frente Amplio como Camila Nieto? Son las dos candidatas mujeres de izquierda en una comuna que en los últimos años ha votado izquierda.

Muy poca gente entiende por qué el Frente Amplio le disputará el municipio a la Alcaldía Ciudadana, abriéndole la puerta a la derecha. Sin embargo, más allá de eso, nuestro desafío sigue siendo articular una estrategia de desarrollo con actorías locales y nacionales, con amplios sectores de la ciudadanía, del mundo privado, de la educación, de las universidades, del comercio y la economía local. Valparaíso necesita más empleo, más seguridad, más espacios públicos, mejores Cesfam, más actividad portuaria y más acceso al borde costero y eso lo conseguiremos profundizando el camino que se inició hace 8 años.

-¿Cree que la próxima alcaldesa será mujer?

Estamos trabajando con dirigencias sociales, vecinas y vecinos de Valparaíso para que nuestra candidatura sea la que gane, por lo tanto, estamos convencidos que si hacemos las cosas bien, respetando a todas las candidaturas, sin mirar a nadie sobre el hombro, así será.

-Usted es la candidata que el alcalde Jorge Sharp apoya, tras el anuncio de que no va a repostularse. ¿Qué relevancia tiene el apoyo del alcalde en su campaña?

El alcalde Sharp es uno de los principales liderazgos con los que cuenta nuestro proyecto y así fue definido por la ciudadanía en las últimas elecciones. Aporta experiencia, reconocimiento y muchas ideas por todos estos de gestión donde se avanzó en materias de salud, inversión pública o el propio Acuerdo por Valparaíso. Por lo tanto, su apoyo es clave para lograr convocar a una mayoría ciudadana que nos permita ganar en octubre.

-Ese mismo apoyo ha hecho que haya quienes la critiquen como alguien que "continuará" lo que ha hecho el alcalde, que en ojos de sus competidores, no ha sido bueno. ¿Qué les puede decir a ellos?

Le pediría a la oposición que debata con ideas y no prejuicios, algo muy común ellos. Estamos trabajando en la construcción de nuestro programa junto a dirigencias sociales, vecinas, vecinos y comunidades y por supuesto esperamos continuar con la política de salud, de fortalecimiento deportivo, de apoyo a las organizaciones sociales y de inversión pública que deja la gestión del alcalde Sharp, sin embargo, también tenemos claro que hay que profundizar procesos, redefinir prioridades, redestinar recursos, entre otras cosas. Estoy segura que mostraremos que podemos transitar de un liderazgo fuerte, que tiene que seguir avanzando, como el de Jorge, a uno nuevo, diferente, que ofrece nuevos caminos dentro de la misma ruta.

-¿Qué le parecen los candidatos de la derecha y la poca definición que han tenido respecto de si llevar un candidato único o no?

Solo demuestra que no tienen un proyecto para la ciudad y que su disputa responde a cálculos electorales para elecciones posteriores. La derecha sabe que sus ideas en Valparaíso tienen poca legitimidad porque no ponen en el centro el bienestar de la población.

-En cuanto a la gobernación, ¿apoya al gobernador Mundaca, a Tania Madriaga o a otro, y por qué?

Ambos nombres son muy potentes, conozco a Rodrigo y Tania, y lo que han hecho cada uno desde sus lugares de ejercicio público, sin embargo, es una decisión que hoy el Movimiento Transformar no ha definido, por lo tanto, es un tema del cual no me puedo pronunciar.

PURANOTICIA