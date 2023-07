¿Hubo boicot al Año Nuevo 2023 en Viña? La cronología de hechos que instalan las dudas sobre la empresa que hará el show del 2024

La polémica suscitada en torno a la licitación para la ejecución del show de fuegos artificiales de Año Nuevo 2024 en Viña del Mar tuvo un nuevo capítulo la noche de este jueves 27 de julio al interior del Concejo Municipal, órgano que decidió –con sólo una abstención– aprobar la propuesta de la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti y adjudicar el contrato a la empresa española Piroespectáculos SL.

Y es que la controversia se instaló luego que se confirmara que el representante legal de esta firma en Chile es Jorge Cayumán Bustos, la misma persona que en los registros de la licitación del año pasado aparece como representante de Pirotecnia SpA, firma que junto a Piromax FX SpA fueron las responsables del descalabro que significó para la comuna y región en general la cancelación del evento del 1 de enero de 2023 faltando sólo 48 horas para su realización; esto, debido a que la pirotecnia estaba vencida.

Pero el conflicto dio otro paso en el Concejo Municipal, luego que el concejal René Lues (DC) expusiera antecedentes relacionados al proceso licitatorio del año pasado, el cual ubica a la empresa Piroespectáculos SL –hoy flamante adjudicada para el show del próximo año– como la principal responsable de que el show del 2023 fallara, motivo por el que se fundamenta su abstención en la importante votación de este jueves.

CRONOLOGÍA DEL PROCESO

"Mi problema es con la empresa misma", comenzó diciendo el edil demócrata-cristiano, quien explicó que en Piroespectáculos SL están "todos vinculados", pues se trata de una empresa familiar cuya matriz está en la familia española Igual, propietarios del Grupo Igual. De éste nacen dos empresas: Pirotecnia SpA (creada el 2010) y Piroespectáculos SL (creada en los años '90 en la península ibérica), ambas participantes de la licitación pública lanzada a mediados del año 2022, con miras al show del 1 de enero de 2023.

Mientras Pirotecnia SpA ofrecía 150 drones y 4.950 bombas pirotécnicas, Piroespectáculos SL prometía un show con 300 drones y 4.800 fuegos artificiales, por lo que la oferta de la segunda era mucho más atractiva desde el punto de vista técnico. Es así como el 24 de agosto de 2022 manifiestan estar de acuerdo con las bases y el 25 de agosto entregan la boleta de garantía al Municipio de Viña del Mar.

Sin embargo, el 5 de septiembre de 2022, vale decir 10 días después de entregada la boleta, le indican a la casa edilicia que no alcanzarían a traer las bombas a Chile porque no tenían tiempo de conseguir un buque con destino a nuestro país, motivo por el cual envían un documento firmado en el que manifiestan que desisten de su oferta.

Dicha comunicación llega el 8 de septiembre a la Comisión Evaluadora, que se reúne el 9 de septiembre, donde se confirma que no serían considerados en la evaluación y que se les haría la devolución de la boleta de garantía de seriedad de la oferta.

Vale decir, en menos de dos semanas pagaron la boleta, se retiraron de la propuesta un día antes que se le cobre la garantía y dejan al Municipio de Viña del Mar con la única opción de la unión temporal de Pirotecnia SpA y Piromax FX SpA, la que finalmente se adjudicó el espectáculo que a los meses después terminaría fracasando.

¿HUBO BOICOT?

El mismo 8 de septiembre de 2022, fecha en que llega el desestimiento de Piroespectáculos SL a la Comisión Evaluadora de Viña, se reveló otro antecedente clave de lo ocurrido el año pasado: la empresa española, que además de postular a la ejecución del show fue la fabricante del material pirotécnico, envió un informe de calidad a la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) señalándoles que todo el equipamiento almacenado en los polvorines estaba críticamente resguardado.

"Estamos hablando que son empresas relacionadas de antes. Ellos fueron dos hermanos que se separaron. Cuando muere Mario Igual queda el hermano, Francisco, y una de las empresas queda a cargo del que adjudicamos (Pirotecnia SpA) y la otra empresa (Piroespectáculos) es la que entrega el informe técnico terriblemente riguroso, que dice que no ofrecen garantías, que la internación debe cumpirse después de dos años y no de cinco; que están en condiciones críticas; y que no resguardan lo que se va a entregar; por lo que declararon 'no favorable' este material", explicó Lues.

Esta situación hace de inmediato pensar en un posible boicot de la empresa Piroespectáculos SL al show de Año Nuevo 2023, más aún que esto fuera denunciado incluso en el foro de preguntas/respuestas de la licitación pública para el evento del próximo año, tal como lo consignó en su momento Puranoticia.cl.

Lo grave del asunto es que esta afirmación incluida en el informe entregado a la DGMN no lo hacen sólo como la empresa que desistió, sino que como los fabricantes de la pirotecnia que se pretendía utilizar en el show de Año Nuevo 2023. "Por eso la DGMN no podía dejar de considerar esto, porque el fabricante original estaba diciendo que la forma en que estaban resguardados los elementos era irregular y que estaban en estado crítico, por lo que no respondían por ello", añadió el edil DC.

La información proporcionada por Piroespectáculos SL a la Dirección General de Movilización Nacional hizo prácticamente imposible que aprobaran la utilización de los fuegos artificiales adquiridos por Pirotecnia SpA, a pesar de todos los intentos que se hicieron para que así fuera y se pudiera asegurar el show de Año Nuevo.

En base a todos estos antecedentes, el concejal René Lues cuestionó que "a la misma empresa que participó en este proceso actual y que el año pasado en 10 días aceptó las bases, presentó boleta, se desistió, presentó un informe de varias páginas y finalmente genera este conflicto que sufrimos todos como ciudad, ¿le vamos a dar el contrato otra vez?", agregando que por este motivo "no estoy en condiciones de apoyar a esa empresa", por lo que se abstuvo de apoyar la propuesta.

¿POR QUÉ ADJUDICARLES ELLOS?

Lo expresado por el edil DC dejó sorprendidos a los presentes, incluida la alcaldesa Macarena Ripamonti, quien tomó la palabra para indicar que lo señalado por uno de los más férreos críticos de su administración "es muy cierto", aunque explicando que "si nosotros rechazáramos (la adjudicación) por esa causa, nos metemos en un tremendo problema, porque no es causa para rechazar". Tras ello, le pidió a la Dirección Jurídica que explicara los motivos por los cuales le adjudicaron el contrato para la ejecución del show de Año Nuevo 2024 a Piroespectáculos SL.

María José Carvalán, funcionaria de la Dirección Jurídica del Municipio, explicó que "la ley de compras públicas nace para equiparar la cancha entre proveedores que quieran contratar con la administración pública y municipalidades. Los criterios de ingreso para el proceso de licitación los establece la ley y son para todos igual, aún cuando tengamos un proveedor que no haya cumplido un contrato específico o haya tenido multas. Si no está inhabilitado por las causales establecidas por la ley, puede participar".

A ello agregó que "existiendo un informe técnico que evalúa las ofertas, si hubiésemos dicho que 'esa empresa no porque el año pasado se desistió antes de la apertura de la oferta', hubiésemos cometido una ilegalidad porque no hubiésemos tenido ningún fundamento para no presentar la solicitud de adjudicación a este Concejo. Eso hubiese importado incumplimiento de las obligaciones del Director de Operaciones, de Secpla, Dirección Jurídica y del Administrador Municipal, porque no hubiéramos tenido ninguna fundamentación para decir 'usted no porque el año pasado nos jugó chueco'".

Finalmente, la directora de Secpla, María Fernanda Olivares, informó ante el Concejo que en el proceso que adjudicó el contrato a Piroespectáculos SL para el show de 2024 se evaluaron tres puntos, donde el de «Experiencia del Oferente» marcó la diferencia entre ambas postulantes (la otra era El Vaquero, de Colombia), motivo por el que que explicó que la empresa española gana "porque tiene más experiencia sobre la otra".

PURANOTICIA