Año Nuevo 2024 en Viña del Mar: Acusan que licitación está "dirigida" para beneficiar a la misma firma española de los últimos años

Las lecciones que dejó el fracaso del show pirotécnico de Año Nuevo en el Mar el 2022 al parecer no han sido del todo aprendidas en Viña del Mar, debido a que una nueva polémica comienza a asomarse en el marco de la licitación pública para el espectáculo de fuegos artificiales que levantó el Municipio en Mercado Público.

«Suministro, Provisión y Ejecución Show Pirotécnico Año Nuevo en el Mar 2024 para Viña del Mar» lleva por nombre la licitación presentada por la casa edilicia que administra la alcaldesa Macarena Ripamonti, contemplando una oferta de $450 millones por un show de 18 minutos, con seis puntos de disparo en el mar y elementos de bajo ruido para impactar lo menor posible a las personas y el medio ambiente.

Y es que a pesar de los llamados a hacer las cosas bien y dejar en el olvido el fiasco del 2022, donde no se pudo realizar el show debido a que la pirotecnia adquirida tanto por Valparaíso como por Viña del Mar estaba vencida, lo cierto es que los problemas vuelven a instalarse en el proceso que debiera culminar el 1 de enero de 2024.

EMPRESA ESPAÑOLA EN LA MIRA

En el marco del proceso de licitación pública, específicamente en el foro de preguntas y respuestas, Puranoticia.cl pudo detectar una serie de denuncias efectuadas por interesados en ejecutar el show, quienes acusan irregularidades relacionadas a la empresa española Pirotecnia Igual, hoy llamada Piroespectáculos.

Uno de los cuestionamientos expresados dice relación con que esta firma –que no tan sólo está postulando al evento de 2024, sino que su oferta por $378 millones ($378.151.261) ya fue aceptada– sería la misma que "boicoteó" el evento del año pasado, a pesar de que ya estaba adjudicada la licitación pública a otra empresa.

"Indicó que el producto que ella misma fabricó y que le vendió al productor adjudicado, estaba fabricado de mala forma, que tenía fallas críticas y que era peligroso para la manipulación", señaló uno de los interesados en el proceso, agregando que esta misma firma mantuvo por 10 años el espectáculo.

Otro, en tanto, comentó que "somos proveedores nacionales y no pudimos participar, ya que se ve que está dirigida. En Chile no hay eventos de $200 millones. Sabemos que sólo en Río de Janeiro y en España, con lo cual te deja fuera. Ya está claro que es de los españoles, ya que tienen todo arreglado. Más encima son los mismos que se desesperaron cuando la otra empresa se adjudicó el evento. Simplemente denle la oportunidad a otras empresas y no a los mismos".

"¿Con qué descaro se permite postular a una empresa española que envió dos cartas a la DGMN indicando que su producto era de mala calidad, que era peligroso y que además no podía ser almacenado en contenedores? ¿El Municipio está al tanto de esta situación? ¿Expondrá a sus empleados y funcionarios a este material? ¿Expondrá al Municipio a una posible demanda por defectos de fabricación, donde puedan resultar con consecuencias fatales los asistentes?", planteó otro.

MULTA SIN COBRAR

Respecto al criterio de evaluación, se cuestiona que en la licitación pasada, el proveedor español que hoy postula como Piroespectáculos desistió en medio de una licitación cerrada, a pesar de que las bases establecen que si un oferente desiste de su oferta durante el proceso se deberá multar con el cobro de la boleta de garantía por $5 millones. Tras ello, consulta: "¿Por qué se benefició a la empresa española sin el cobro de la boleta? ¿Hay algún beneficio o asistencia con la empresa para no hacer efectivas las garantías? ¿O está dirigida al proveedor de toda la vida?".

La respuesta a estas inquietudes fue que "esto no es una pregunta sobre el proceso de licitación actual. Si requiere información de este tipo, favor utilizar los medios que otorga la legislación vigente". El interesado en el proceso replicó señalando que "Contraloría debería citar a declarar a los dueños de Pirotecnia Igual y al representante de Piroespectáculos, ya que esto sí sería estafa al fisco".

También se cuestionó el hecho de que se permita participar a una empresa española que tenía problemas tributarios, que "Tesorería demandó por $2.000 millones pidiendo la disolución del contrato, que luego readjudicaron a Piroespectáculos, del mismo grupo y, de este modo, no pagar los impuestos". Ante esta situación consultaron si "¿el Municipio sabe de esta situación y/o lo avala y protege?".

¿PROVEEDOR CON VENTAJA?

Al comienzo de la fase de preguntas, se pidió aclarar, corregir o modificar un punto de las bases, al considerar que "no da igualdad de condiciones a los oferentes", creando una diferencia arbitraria al usar montos de contratos ejecutados para demostrar experiencia. Esto le daría "ventaja a uno de los oferentes por su ubicación, ya los espectáculos pirotécnicos mas cuantiosos se efectúan en Europa".

La empresa El Vaquero, cuya oferta por $365 millones ($365.546.218) también fue aceptada, pidió evaluar la experiencia por contratos ejecutados en el exterior con especificaciones técnicas claras, como número de shows realizados los últimos años; capacidad económica del oferente; y evaluación general del oferente; ya que "definir la experiencia por monto económico de un contrato no garantiza la calidad del mismo".

Desde el Municipio de Viña del Mar se respondió diciendo que "la evaluación por cantidad de contratos efectivamente sí permite evaluar la experiencia del oferente. Se busca, con este criterio, obtener un servicio de calidad y seguridad, verificando que el posible proveedor tenga la expertiz suficiente para desarrollar el espectáculo requerido, bajo márgenes de seguridad óptima, lo que justamente entrega la experiencia y práctica en su rubro. Por lo anterior, no se observa arbitrariedad alguna, al contrario, son parámetros objetivos, cuantificables y verificables con los respectivos documentos requeridos para comprobar dicha experiencia".

Otro punto donde se afirma que la licitación estaría dirigida hacia la empresa española se basa en el porcentaje de 45% para la Experiencia del Oferente. "En este aspecto consideramos está dirigida la licitación", señalaron, además de indicar que "medir la experiencia por facturas, sobre todo extranjera, que pueden ser modificadas en el exterior como los contratos, no son un factor de evaluación correcto, sobre todo sabiendo que hay un proveedor que la licitación favorece".

Por este motivo solicitaron evaluar la facturación durante 10 años de la empresa y, además, la antigüedad de ésta o el tipo de eventos realizados. "Evaluar la factura de $200 millones cada una, solicitando un mínimo de 15 contratos para obtener el 100%, y deja fuera a todo competidor. El margen de evaluación debería ser medido de otra manera y otorgar mayor valor a la oferta económica. El proyecto en sí y no el valor de facturas extranjeras que pueden ser modificadas al antojo".

APUNTAN A EVALUADOR

En otro punto se cuestiona fuertemente al asesor y evaluador de la licitación pública del show de fuegos artificiales, Sergio Trincado, del que afirmaron que cada verano trabaja en España en instalaciones del consorcio Pirotecnia Igual, empresa que actualmente está participando del proceso bajo el nombre de Piroespectáculos.

"¿Cómo es posible que el personal asesor y evaluador de esta licitación, Sr. Sergio Trincado, pueda participar en todo el proceso de bases, revisión y evaluación, si éste ha trabajado cada verano en España, en instalaciones del consorcio español Pirotecnia Igual, misma empresa del grupo que postula hoy a licitación y que él evalúa? ¿Hay conflicto de interés? ¿Está dirigida esta licitación nuevamente a los españoles?", consultó otro interesado en la licitación.

También acusaron a Trincado de decir en charla técnica que "las bases no son modificables" y que "las consultas del foro no pueden modificar las bases". Ante ello recordaron que Mercado Público establece que las bases se pueden modificar con las consultas del foro cuando hay error o clara desventaja o beneficio a otra empresa.

Desde el Municipio respondieron a estas polémicas manifestando que "el foro de preguntas y respuestas es una instancia de aclaración y de posible corrección de errores de formato. Las modificaciones a las Bases Administrativas y/o Técnicas se deben efectuar mediante el respectivo Decreto Alcaldicio".

Cabe hacer presente que la licitación fue publicada el 23 de mayo y que su fecha de cierre fue el 23 de junio recién pasado. Con el proceso terminado, son dos las empresas cuyas ofertas fueron aprobadas: la cuestionada firma española Piroespectáculos ($378.151.261) y la colombiana Industrias Martinicas El Vaquero ($365.546.218).

PURANOTICIA