Licitación del show de fuegos artificiales de Año Nuevo en Viña sigue en la mira: Concejales aumentan las dudas sobre el proceso

La controversia en torno al show de fuegos artificiales de Año Nuevo vuelve a instalarse con todo en Viña del Mar. Y es que luego del fracaso del espectáculo cancelado a última hora del 2022, ahora se suma el hecho de que el representante de una de las empresas a cargo de aquel evento fallido, hoy estaría nuevamente en carrera –con otra firma– para adjudicarse la actividad programada para el 1 de enero de 2024.

Se trata de Jorge Cayumán Bustos, quien aparece en los registros del año pasado como gerente de Pirotecnia SpA, una de las dos empresas –junto a Piromax FX SpA– a cargo del show que debió ser suspendido debido a que la pirotecnia estaba vencida y no cumplía con la normativa vigente en nuestro país; esto, a pesar de que se realizaron esfuerzos para verificar si era apta para ser utilizada, cuestión que finalmente no ocurrió y que fue comunicada faltando sólo 48 horas para la celebración de Año Nuevo.

El gerente general de Pirotecnia SpA hoy aparece –según documento notarial al cual tuvo acceso Puranoticia.cl– como representante legal de Piroespectáculos SL, empresa española que se ha adjudicado el show de fuegos artificiales de Año Nuevo al menos por 10 años –con excepción del año pasado– y que hoy es una de las dos que compiten por adjudicarse el show del 1 de enero de 2024 junto a la compañía colombiana denominada El Vaquero (que también compite en Valparaíso).

Esta situación ya fue advertida por integrantes del Concejo Municipal de Viña del Mar, quienes solicitaron extender por una semana el plazo de discusión de la licitación pública del show de fuegos artificiales 2024, fecha que vence este jueves 27 de julio, por lo que se espera que, tanto en sesión extraordinaria de Comisiones como en sesión extraordinaria de Concejo, la Comisión Evaluadora –conformada por funcionarios municipales de la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti– entreguen respuestas a las dudas planteadas por los ediles viñamarinos.

"En la última sesión, donde fueron presentadas estas empresas, y una de ellas es la que propone la administración municipal, me surgieron varias dudas, las cuales deben ser resueltas en una sesión extraordinaria", comentó a Puranoticia.cl el concejal Sandro Puebla (Ind.-PS), quien agregó que "yo espero que no tengamos los problemas que tuvimos en la última edición, donde faltaban tres días para el espectáculo y aún no había certeza de que se realizaría el evento".

Estas interrogantes fueron compartidas por la concejala Nancy Díaz (Ind.-RD), quien sostuvo en conversación con este medio que "esas dudas son para aclararlas en la sesión extraordinaria. Por eso pedimos una semana más de plazo, para que nos resolvieran esas dudas, porque de eso dependía la aprobación o no, entre otras cosas, pero que no fueran los mismos era lo que más pedíamos como requisito. Pero no quiero adelantarme a hacer un juicio antes de conocer todos los antecedentes".

Un poco más allá fue el concejal Pablo González (PC), quien propuso que para evitar todos estos problemas se debe avanzar en hacer que el evento sea financiado por privados o de manera mixta: "En el tiempo, paulatinamente, debe dejar de hacerlo el Municipio y esto debe ser inversión privada o mixta, pero debe dejar en el tiempo de ser parte del presupuesto municipal, porque es muy burocrático este tipo de espectáculos porque la legislación no es la misma que antes", comentó.

"Las cámaras de comercio, el rubro del turismo, los hoteleros y los gastronómicos exigen que estos deben ser los mejores fuegos artificiales, pero ninguno de ellos pone un peso. Los hoteles no son municipales, entonces en la práctica beneficia a ciertos sectores que piden que cada año sea mejor, pero que no invierten", agregó González, quien concluyó diciendo que con su propuesta el mundo privado podrá "poner sus condiciones, porque nosotros al develar que tenemos que gastar $450 millones para el evento, las empresas hacen lo que quieren, se cambian el rut y elevan los precios".

Un poco más cauto fue el concejal Tomás de Rementería (PPD), quien explicó que "uno no le puede negar la postulación a nadie, pero después queda ver la decisión respecto a si se la van a otorgar o no, y ese antecedente lo tendrá que tener claro la Alcaldía, pero usted no le puede negar porque esta persona era el gerente de la otra empresa, sino que eso se fundamenta cuando se resuelve, anticipadamente no".

