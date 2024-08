¿Hotuiti Teao se suma a carrera al Senado? Diputado dijo tener las puertas abiertas para esa opción e ir, incluso, en otro partido

El diputado independiente en cupo de Evópoli, Hotuiti Teao, dejó la puerta abierta para subir el peldaño al Senado el próximo año sin descartar competir de la mano de otro partido, según declaró en una entrevista con Puranoticia.cl.

El parlamentario y figura de televisión señaló que "no cierro la puerta" a sumarse a las aspiraciones de otros colegas que ya han manifestado su interés de ir por un escaño en la Cámara Alta, y al ser consultado sobre si se mantendría en Evópoli, indicó que "puede ser por otro camino", añadiendo que todavía faltan conversaciones al respecto.

Además, hizo una dura crítica al Gobierno en cuanto a la crisis de seguridad y a la falta de respuestas por el megaincendio de este año, llamando al Poder Ejecutivo a dejar la "desidia" y responder tanto los oficios como las preguntas que se hicieron en la comisión especial investigadora.

Teao, a propósito de la visita del Presidente Gabriel Boric a la zona el jueves pasado, confesó que esperó más respuestas de su parte sobre temas clave para la zona como el portazo al proyecto del tren entre Santiago y Valparaíso, y la crisis de seguridad que también afecta a la Región de Valparaíso. “Lo que más la gente a uno le pide cuando está en terreno es justamente mano dura contra la delincuencia, contra la migración, y en ese tipo de aspectos, más que dar opiniones, son los hechos que hemos hecho desde la oficina parlamentaria los que justamente respaldan una gestión que cuando la realizamos y pedimos a la autoridad, al Gobierno, respuestas, te das cuenta de que o no están a la altura o no quieren hacerlo”, dijo.

¿A qué se refiere?

La mano dura, por más que nosotros la pidamos, y en eso me voy a fijar en el último proyecto que pasó la semana pasada, tuvimos un proyecto donde aumentaban las penas incluso hasta 50 años…Bueno, es un proyecto que subía las penas y ese tipo de cosas. Y cuando vemos votando al partido Comunista y el oficialismo ir en contra de justamente lo que nos pide la gente, que es la mano dura para todos los que atenten contra la vida de otras personas, yo me pregunto, bueno, ¿qué es lo que quieren? Porque en esos proyectos no vemos la urgencia del gobierno y el oficialismo lo vota en contra.

MÁS SEGURIDAD TAMBIÉN PARA LA QUINTA REGIÓN, NO SÓLO SANTIAGO

¿Usted vive en el Congreso la división de la que se habla en el oficialismo?

Le voy a responder con hechos, todo lo que me ha demostrado que quienes hoy nos gobiernan no están poniendo la mano dura que realmente dicen, porque cuando llega el momento de la acción no lo hacen. El Presidente anunció una cárcel de máxima seguridad para la Región Metropolitana y cuando miramos los números y cuando voy a fiscalizar la de Valparaíso, la de San Antonio, las cifras son mayores que la de la Región Metropolitana...Le hice un llamado al Presidente que si va a ser una cárcel allá, porque dinero hay, lo que pasa es que hay que gestionar, necesitamos en nuestra región también una cárcel de máxima seguridad, no solamente por la cantidad de migrantes, sino que ha aumentado el doble la población penal en San Antonio, en la misma de Valparaíso. No solamente eso trae problemas de hacinamiento para los mismos reclusos, sino que además trae problemas para los gendarmes y sus familias, porque tenemos un nivel de maleantes, por decirlo así, al que no estábamos acostumbrados.

¿Dónde podría emplazarse esa cárcel?

Tuvimos una discusión la semana antes pasada con respecto a que nadie quiere una cárcel al lado, de habría que ver un lugar. Nosotros acá en la región tenemos bastantes lugares, no podría decirle un lugar específico, pero tendríamos que ponernos de acuerdo, habría que buscar y ver propuestas, porque lamentablemente aquí en Valparaíso es la tercera mayor sobrepoblación penal en Chile. Entonces cuando tenemos ese tipo de cifras, tenemos que salir hablando por sobre la región Metropolitana principalmente. Y también aquí no es solamente quienes nos gobiernan, sino que también los gobiernos locales cumplen una función súper importante, que son los que tienen contacto y son la primera trinchera de ciudadanía, que son los alcaldes, los municipios, los concejos municipales, y hay que tener un diálogo con todo ese tipo de autoridades para definir.

¿Ve factible que esa discusión avance?

Yo no veo intenciones de que quieran hacer una cárcel para nuestra región, que más encima, como le digo, somos la tercera región con más población penal por sobre la región metropolitana.

¿Recibió alguna respuesta del ejecutivo cuando usted hizo ese emplazamiento?

Nada. Cada vez que oficiamos desde las comisiones o desde la oficina parlamentaria, los oficios no son respondidos. Es por eso también que presentamos un proyecto de ley para arreglar esta situación y que se multe a quienes no contesten. Porque hasta el día de hoy yo tengo oficios desde abril del año 2022 y han pasado casi tres años y nada, dos años y algo y los oficios nada, y es algo que constantemente estamos reclamando en las comisiones a la autoridad. La ministra del Interior vino a la comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados, y le hago preguntas tan simples, porque ya los oficios no los contestan, le pregunté para ver cuál es la situación con respecto a nuestra región…Primero, la fiscalía de Tarapacá dice que el tren de Aragua, el crimen organizado ingresa droga por el puerto de Valparaíso. ¿Y le pregunto a la ministra qué es lo que están haciendo para frenar eso…Tenemos a EE.UU. y a Canadá en sus páginas web recomendando a sus habitantes no venir ni a Viña ni a Valparaíso. ¿De qué vive Valparaíso? ¿De qué vive Viña? Entonces uno dice, bueno, ¿qué están haciendo para que justamente estos países que son los que más vienen para acá, puedan tener la seguridad y tener las garantías de poder visitarlo? El subsecretario Monsalve habla de derribar mausoleos en todo Chile, y aquí tenemos en Viña, Valparaíso, ni uno… Funerario narco, nada… es impresentable. La ministra, cuando le pregunté no me respondió nada, cuando habla, habla siempre pensando en la Región Metropolitana.

¿Qué falta para mejorar la gestión en seguridad en la Región de Valparaíso? ¿Por qué cree que el Gobierno habla, como dice usted, “siempre pensando en la Región Metropolitana?

Definitivamente falta gestión en la delegación, pero también el Presidente hablaba de que no querían ser como la vieja política, con la moral alta y al final son lo más inmorales que hay y los que han abusado más de la vieja política, porque cuando uno habla de este tipo de situaciones, ad portas de unas elecciones en octubre, obviamente lo que están haciendo es darle un gesto a los alcaldes, a los gobernadores regionales, que justamente son dos oficialistas, pero no han demostrado que realmente hayan bajado los niveles de delincuencia o de homicidio, todo lo contrario. Yo soy súper crítico con respecto a los anuncios para la Región Metropolitana, porque todos sabemos que toda esta violencia, toda esta ola de crimen que está en la periferia de la Región Metropolitana, se desplaza. Yo siempre le hago la pregunta a las autoridades, si ustedes ponen a todos los carabineros y todas las medidas en la Región Metropolitana, ¿para dónde va a arrancar el crimen? Obviamente que se van a venir a la provincia de San Antonio y a Valparaíso, porque si están todos concentrados allá, ellos se mueven para acá. El crimen no es estático, ellos van viendo constantemente y es cosa de mirar las noticias, porque van a anunciar qué es lo que van a hacer, dónde se van a ir. Debemos pedir mayor control en la carretera para justamente fiscalizar vehículos, mucha gente circula sin patentes, incluso eso para los mismos ciudadanos les parece sospechoso. El crimen se va a venir a la Quinta Región, si ponen la fuerza y todos los esfuerzos en la Región Metropolitana, se van a venir por acá.

MEGAINCENDIO, FALTA DE RESPUESTAS, CONAF Y ESVAL

Usted participó de la comisión investigadora por el megaincendio. ¿Qué le parecieron los resultados?

Es impresentable que hayamos tenido que votar conclusiones en la comisión investigadora por los incendios de febrero pasado y no nos hayan contestado ni siquiera la mitad de los oficios fiscalizadores. Lamentablemente eso es obstruir la labor de los diputados. Nosotros, aparte de representar y de legislar, fiscalizamos. Y el oficio que nosotros hacemos desde las comisiones o desde la oficina parlamentaria a nivel individual de cada diputado, con la contestación de esos oficios, nosotros podemos realizar gestiones, podemos pedir distintas situaciones, pero si no nos contestan, nosotros que fuimos escogidos y elegidos para eso, quedamos en la más inhabilidad de poder realizar ese tipo de gestiones. Entonces, si en una comisión de investigadores, investigadoras, donde imagínense, hoy día están comparando lo que pasó con las más de 130 personas que murieron en el incendio de febrero, es uno de los desastres más grandes de esta década, y esta no es la primera, sino que esta es la tercera comisión especial investigadora de incendios, y no contestan los oficios, es que deja mucho que desear en términos de gestión de quienes hoy nos están gobernando. Por eso digo que no es sólo una opinión, es las gestiones, son los hechos los que me demuestran este tipo de situaciones, que lo único que me demuestran es que les falta experiencia.

Entiendo que se estaba buscando hacer otra comisión investigadora para ahondar en ciertos aspectos que se fueron descubriendo en la comisión que entregó sus conclusiones hace varias semanas. ¿Habrá una nueva comisión?

Hasta el momento no han hablado nada de una nueva comisión. Lo único que puedo decir es que estas conclusiones, que yo pedí que todas estas definiciones y denuncias con foco en Conaf, es donde vemos que justamente ahí está el problema. Y además también hemos visto que la institucionalidad en términos de emergencia no está a la altura. Senapred culpa a Conaf, Conaf culpa a Senapred y entre medio aparece Bomberos y están todos sentados en una mesa redonda donde todos se traspasan en las responsabilidades que son parte de las conclusiones que sacamos. Dentro de esa misma comisión especial investigadora emitimos una cantidad de oficios para justamente esclarecer un montón de mantos de dudas que había y no llegaron los oficios a tiempo, y eso que estuvimos casi 60 días trabajando. Acá hay una desidia. Le voy a dar otro ejemplo…

A ver…

En abril de este año estuvimos trabajando con los vecinos de Euromarina, ellos ya habían hecho denuncias, yo las retomé, oficié, hablé con Esval, me decía que ellos nos tenían la responsabilidad, hablamos con Obras Públicas, decían que no, hablamos con Serviu, ellos decían que no se podían meter. Y a pesar de que hicimos las denuncias, enviamos toda la información para ver que ahí podría pasar algo. Pasa abril, pasa mayo, llega junio, y mire lo que tenemos hoy día, familias que hoy tienen que salir de esos edificios, tenemos un tercer socavón, y eso es por, lamentablemente, la desidia de la autoridad, que habiendo denuncias hay una inactividad e indolencia, voy a decirlo también, porque tenemos familias que están pasándolo mal. Y volviendo a lo de Conaf, porque de esas conclusiones, lo que más me llama la atención es que justamente que Conaf nunca ratificó, porque el exdirector de Senapred nunca recibió la notificación de Conaf de que el incendio forestal estaba pasando a urbano. Eso es gravísimo y ahí ve cómo la institucionalidad no está funcionando. Por más veces que fui majadero de preguntar y que alguien me ratificara, ni siquiera el director ejecutivo de la corporación lo pudo decir. Y para qué le cuento los 90 puntos que cambiaban en la bitácora, se dieron 20 mil vueltas, la cantidad de horas extras que tenían funcionarios, más de $17 millones en tres meses que tenía Conaf, tampoco supieron explicarlo. Lo tuve que preguntar en la última sesión tres veces para que contestara.

¿Es un negocio?

Definitivamente. Hoy día cuando toda la gente me habla del cartel del fuego, es ahí justamente donde debería la institucionalidad meterse, en Conaf, y ver qué es lo que está pasando. La cantidad de dinero en millones de dólares que gastan en aviones, en pilotos y ese tipo de cosas, ahí es donde se va mucho dinero también. Uno mira el año pasado, se aumentó casi más de un 80 % el presupuesto de Conaf y por un lado uno dice muy bien, porque obviamente nuestra región es punto rojo en términos de incendios forestales, pero por otro lado uno dice bueno, nos pasó esto, y ¿dónde están esos recursos inutilizados para que no haya pasado lo que pasó, que se murieran más de 130 personas? Y lo otro es que justamente teníamos problemas con Esval, oficiamos a la Superintendencia, la superintendencia dijo que no, que dada la contingencia no había agua. Pero nosotros tenemos testigos audiovisuales cuando los vecinos junto a Bomberos miraban cómo se quemaban casas que estaban a 10 cuadras del incendio principal, sus casas se quemaban porque abrían los grifos y no había caudal, o sea, no había agua, el vital elemento que es justamente para esto. Y me extraña que la Superintendencia de ese tipo de declaraciones, porque a mí me hubiera gustado que justamente se hubiera pronunciada respecto a que la sanitaria debe realizar las inversiones necesarias para que si es que tuviéramos una emergencia similar, sí haya agua para todos los sectores que se están quemando, porque esto es algo grave. Entonces las autoridades hablan grandilocuentemente, diciendo que todo está bien y después al final miramos e igual nos quemamos. También hay cifras millonarias de reconstrucción y todavía tenemos problemas con la gente…con la devolución de su casa, con la reconstrucción, tuvimos ya problemas con las viviendas de emergencia más de 400 y tantas estaban mal hechas, mal montadas. Por eso vamos a ir esta semana a la Superintendencia justamente a ver lo de los grifos y la falta de agua y por qué no le están exigiendo a la sanitaria que haga las inversiones para que no vuelva a pasar lo que pasó. Eso es una batalla que van a tener los vecinos y los estamos apoyando, junto a ellos vamos a ir a hablar con el superintendente para que nos escuche y realice ese tipo de acciones, porque no queremos de nuevo muertes ni falta de agua en un próximo incendio.

¿Cuál es su posición en Evópoli? Usted es independiente en cupo Evópoli. ¿Cómo está situado en el partido?

En el partido sigo siendo independiente, en el cupo de Evópoli.

¿qué es lo que representa el partido Evópoli para usted hoy?

Extraño que le pregunten ese tipo de cosas a uno cuando no está en campaña, porque uno se identifica con los valores principalmente de centro derecha, de cuidar la libertad y le voy a dar un ejemplo: Nosotros cuando llegamos en marzo de este año a revisar la ley de incendios que presentó el Ejecutivo, en ninguna parte venía cierto articulado que se discutió en el momento de la votación, que eran indicaciones del diputado Ibáñez y de otros diputados donde se hablaba de que querían que si terrenos se quemaban no se podía construir ahí en 50 años, y cosas así. Otras tenían que ver con que la autoridad se podía meter al terreno privado a realizar ciertas acciones y todo. Entonces, cuando me hace esa pregunta, yo lo que creo es que uno de los primeros principios y convicciones es que la propiedad privada es inviolable, y esto lo que hemos defendido principalmente.

Volviendo a lo de Evópoli… ¿cómo está el partido en la región? No hay muchos representantes en cargos, a excepción suya, pero usted es independiente…

Yo no quiero hablar de Evópoli como partido en la región, nosotros somos parte, y yo formo parte de una alianza que es Chile Vamos, y estamos preocupados de lo que más importa a los ciudadanos, que es la seguridad. En términos políticos, una de las cosas que me llevaron a ser diputado y a postularme…yo sé que uno se tiene que meter en la área política, pero por ejemplo, ahora voy a reunirme con dirigentes de Casablanca, que me van a hablar, ¿adivine de qué? De la seguridad, porque es lo que más les preocupa. Entonces, yo le puedo decir que Evópoli es parte de una coalición que es Chile Vamos, y en Chile Vamos todos sabemos, por lo menos con quienes me he juntado y con quienes he hablado, que la prioridad va a ser la seguridad. Pero no como una opinión, sino que con los hechos que hemos trabajado, pues quienes hoy nos gobiernan, sumado a los alcaldes en nuestra región que la mayoría son frenteamplistas, no están a la altura de lo que la ciudadanía necesita.

Entonces, ¿Evópoli se suma a la voluntad de lo que se decide en Chile Vamos?

Definitivamente. Y vamos a estar con ellos y yo voy a apoyar a todos los alcaldes que quieran ir y a los concejales también y cores.

¿Hay nombres en Evópoli que sean potentes para ir a candidaturas? Está usted, pero ¿quién más?

En la región no tenemos tantos candidatos, ni tampoco somos un partido tan grande como nuestros amigos o compañeros vecinos de Chile Vamos, que sí tienen mucha gente y candidatos. Yo (voy a apoyar) a quien vea que quiere trabajar por la seguridad, si lo veo trabajando en terreno, me da lo mismo si es UDI, si es RN, incluso si es Republicano, si tenemos la misma convicción porque escuchamos a las personas y vemos que cuando tengamos que poner mano dura se hace.

¿A usted le gustaría que Evópoli tomara un poco más de fuerza acá en la región? ¿Cómo se puede hacer eso?

Me encantaría que tomara mucha más fuerza. Es cosa de mirar un poco las encuestas, es cosa de ver lo que está pasando con el sistema político. Yo creo que por ahí puede ser que el sistema político hay que mejorarlo. Cuando uno ve que se acercan las elecciones y empiezan a aparecer un montón de candidatos con muy buenas intenciones, también hay que tener experiencia en cómo funciona el sistema.

¿Qué le pareció la bajada de candidatos a última hora, como lo ocurridos en Valparaíso?

Le pasa también a muchos partidos lo del centralismo, y eso es parte de los que vivimos afuera, yo que vengo de fuera del continente, y nos encontramos también con muchas decisiones que se toman en torno a los candidatos a candidaturas por negociaciones, pero fuera. A mí dentro de todo no me gusta hablar mucho de eso, es como una pelea chica. A mí me gusta dar las certezas un poco más con los criterios más amplios, más a nivel macro de lo que la gente quiere o necesitan, y creo que esa pelea chica no llega para ningún lado. Aquí lo que nosotros necesitamos es tener líderes. La persona que se está postulando y que realmente va a cumplir, tiene que realmente hacer lo que la gente necesita y no dar grandilocuentes discursos pero después al momento de la acción, no realizar lo que hay que realizar. Y es por eso que yo, independiente de si sea Evópoli o a quien lleven en ese tipo de negociaciones, yo me cuadro con quien tenga la misma convicción que yo, aportar para ayudar a la gente en el territorio, pero con la mano dura que necesitamos, no con ideologías.

Varios diputados están pensando en ir a competir por el Senado con estas plazas que se abren luego de que tres senadores no puedan ir a la reelección. ¿Y usted?

Están abiertas las postulaciones, porque como esos tres senadores ya cumplieron los ciclos que correspondía según la ley, yo no me cierro a nada. Mientras pueda aportar, así como lo he hecho desde la Cámara de Diputados, con hechos, con trabajo, con gestión. Vengo del mundo de la sociedad civil, emprendedor, llevo dos años, en este caso, de diputado, no me cierro a la oportunidad porque lo único que he visto acá a jóvenes sin experiencia que no han estado a la altura, por lo tanto, hoy día necesitamos gente con experiencia, pero más que eso, necesitamos gente que haga la pega.

¿A usted le gustaría ser senador?

No cierro la puerta, queda abierto. A mí me gustaría hacer la pega. Falta mucho tiempo todavía, tenemos que escoger a nuestros alcaldes de la región, los cores, el gobernador y el próximo año, imagínense… a esta misma altura, hace un tiempo teníamos otros candidatos a la presidencia y hoy tenemos a Evelyn que está marcando 29 % de las preferencias, y así otros candidatos que de a poco van a ir apareciendo. Entonces yo voy a seguir trabajando y haciendo la pega, así que, como le digo, no cierro la puerta. Esto es una discusión también muy familiar y el tiempo que uno deja para ser un servidor público depende también mucho de la familia. Si acompaña o no acompaña, entonces ahí hay un aspecto que puede decidir algo así.

Hay varios de sus compañeros del Congreso que ya están abiertamente dispuestos a competir por la senaturía…Andrés Longton dijo que quería ser senador, entiendo que Camila Flores también está interesada en ser senadora, y hay varios que dicen que Diego Ibáñez y Jorge Brito también.

Bueno, justamente por eso, las elecciones también y las votaciones dependen mucho de qué es lo que busca la ciudadanía. Estamos en la crisis más grande de seguridad de nuestro país y usted me mencionó a dos diputados que votan en contra de todas las leyes que justamente fortalecen las policías y van a buscar esa mano dura que es la que todo el mundo pide. Entonces si ellos quieren ser senadores, no me quiero ir a lo chico, pero que hagan la pega y que la hagan de verdad, no más grandilocuencia, que hagan lo que tienen que hacer y votar a favor de las leyes que justamente endurecen penas.

Usted mencionaba que todo pasa por una decisión de familia. ¿Qué pasa con su señora, Francisca Ayala? ¿Le ha comentado su interés en sumarse al mundo político?

Con mi señora, desde que nosotros estamos juntos, siempre hemos estado ayudando a distintas instituciones en la parte social. Hoy día ella es consejera nacional de la Multigremial de Chile, además hace poco también es una de las directoras de la Cámara de Turismo en la isla, principalmente porque allá tenemos nuestro emprendimiento que hoy día lo dirige mi hijo mayor y ella, y siempre está dispuesta a aportar y a mejorar la calidad de vida de la gente. Ella es mi mano derecha, en mi media naranja, es también la que muchas veces me da tremendos consejos y cuando me preguntan esto, digo oye, yo no cierro la puerta tampoco a eso, ella aporta mucho desde el mundo de la sociedad civil y sería un tremendo elemento también si es que pudiera postular o tuviera la oportunidad. Pero eso es una decisión de ella.

¿En caso de aquello, sería de todas formas por Evópoli o podría ella o usted ir por otro camino, ya que son independientes?

Puede ser por otro camino, principalmente porque como somos independientes, allí vendrá, me imagino que en algún momento, alguna negociación, conversación, algún café para ver cuáles son las distintas propuestas, pero como le digo, la familia es lo primordial y esto es una discusión, primero familiar y segundo ya nos vamos al partidismo, como se puede decir, y ahí todo puede pasar.

