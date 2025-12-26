Amplían detención de sujeto acusado de provocar incendio forestal en la región del Maule

El Juzgado de Garantía de Talca amplió hasta este sábado la detención del sujeto con antecedentes de pirómano que fue sorprendido mientras iniciaba fuego, en el mismo sector de la comuna de Maule donde un incendio forestal ha arrasado con 1.127 hectáreas de vegetación y algunas viviendas.

Su detención se produjo cerca de las 23:00 horas del jueves, luego de que Carabineros recibiera denuncias realizadas por vecinos, quienes observaron a un sujeto en la ruta K-620, cruce Numpay agachado con un encendedor mientas encendía pasto seco.

Se trata de un hombre identificado con las iniciales F.J.H.D, de 43 años, con prontuario policial por distintos delitos, incluyendo los de tala, destrucción e incendio de árboles.

"Gracias a un rápido trabajo entre Carabineros y la comunidad se logra la detención de un individuo que se encontraba en la comuna de Maule con un encendedor, con la finalidad de encender el pasto soco, no logrando su cometido", destacó la coronel Evelyn Osses.

En la audiencia de control de detención, la defensa del imputado aseguró que existen inexactitudes que hacen pensar que el detenido no tendría relación con el hecho, ya que las características entregadas por el testigo son distintas a las del sospechoso.

Por lo mismo, solicitó que se realice una prueba de reconocimiento por parte del testigo que llamó a Carabineros, ya que las vestimentas descritas no corresponderían a las que muestra tras su detención en flagrancia.

