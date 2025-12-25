Camioneros cuestionan uso del Puente Industrial de Concepción a un mes del cobro de peaje

Con el cobro de peaje ya en funcionamiento desde hace un mes, el uso del Puente Industrial continúa generando debate en la provincia de Concepción, especialmente en lo relativo al tránsito de camiones. Desde el gremio camionero aseguran que la infraestructura aún no puede ser utilizada de forma óptima, mientras que autoridades y concejales evalúan medidas para regular su uso.

De acuerdo con cifras oficiales, cerca de 13 mil vehículos transitan diariamente por el viaducto. En este contexto, el seremi de Obras Públicas, Hugo Cautivo, sostuvo que se mantendrán los esfuerzos para incentivar que los camiones utilicen el puente, especialmente considerando que en las fiscalizaciones realizadas se ha detectado circulación de vehículos de carga por el Puente Juan Pablo II, pese a que existe prohibición para ello.

Desde el sector transportista, el presidente de la Federación de Camioneros del Sur, Carlos Bretti, reiteró que la baja utilización del Puente Industrial por parte de camiones se explica porque las obras en el área de San Pedro de la Paz aún no están concluidas. Según señaló, persisten dificultades en la conexión con la Ruta 160, debido a la falta de dos ramales de acceso, lo que limita la operatividad del viaducto.

A ello se suma, explicó, la presencia de un semáforo a la salida del puente, el cual restringe el flujo vehicular. "tan simple como haber hecho una buena entrada o una buena descarga, dependiendo del punto que uno vaya. No es fácil encontrarse cuando uno va bajando y se va a la ruta 160, para que se pueda seguir desplazando en ese semáforo más de un camión", dijo a Radio Bio Bio.

Previo a la implementación del cobro del TAG, el Puente Industrial había mostrado efectos positivos en la reducción de la congestión vehicular en San Pedro de la Paz. Sin embargo, tras el inicio del pago de peaje, los atochamientos volvieron a registrarse en la comuna, lo que reactivó el debate sobre su uso obligatorio por parte del transporte de carga.

En ese escenario, algunos concejales han planteado la necesidad de contar con una ordenanza municipal que obligue a los camiones a circular por el viaducto, mientras se avanza en la solución definitiva de los accesos pendientes.

Según lo informado, las obras para completar los enlaces del Puente Industrial comenzarán en marzo y su término está proyectado entre fines de 2026 e inicios de 2027.

