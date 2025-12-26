Detienen a pirómano sorprendido iniciando fuego en zona afectada por grave incendio en Maule

Carabineros detuvo a un sujeto con antecedentes de pirómano que fue sorprendido mientras iniciaba fuego en el mismo sector de la comuna de Maule, donde un incendio forestal ha arrasado con 1.127 hectáreas de vegetación y algunas viviendas.

Su detención se produjo cerca de las 23 horas de la noche del jueves, luego de que Carabineros recibiera denuncias realizadas por vecinos, quienes observaron a un sujeto en la Ruta K-620, cruce Numpay agachado con un encendedor mientas encendía pasto seco.

Se trata de un hombre identificado con las iniciales F.J.H.D de 43 años, con prontuario policial por distintos delitos, incluyendo los de tala, destrucción e incendio de árboles. Será formalizado durante la jornada de este viernes.

"Gracias a un rápido trabajo entre Carabineros y la comunidad se logra la detención de un individuo que se encontraba en la comuna de Maule con un encendedor, con la finalidad de encender el pasto soco, no logrando su cometido", destacó la coronel Evelyn Osses.

