Violento crimen en zona cordillerana de Alto Bío Bío deja a adulto mayor fallecido

Un adulto mayor de 75 años fue asesinado y su cuerpo hallado calcinado al interior de una vivienda en el Cajón del Queuco, comuna de Alto Bío Bío, en un sector cordillerano ubicado a más de 120 kilómetros de Los Ángeles, hecho que generó profunda conmoción en la zona.

De acuerdo con antecedentes entregados por Radio Biobío, la principal hipótesis apunta a que la víctima se encontraba inconsciente cuando un sujeto inició el incendio de la vivienda, tras una agresión previa. El hecho fue denunciado por una mujer que logró escapar del lugar y dar aviso a Carabineros.

Según informó la policía, el adulto mayor compartía con una mujer al interior de la casa cuando llegó un hombre de 55 años, identificado como la expareja de ella. Tras una discusión cuyo origen aún es materia de investigación, el sujeto golpeó a la víctima y posteriormente prendió fuego a la vivienda antes de huir.

Minutos después, personal de Carabineros confirmó el hallazgo del cuerpo calcinado del adulto mayor, iniciándose de inmediato las diligencias policiales. Gracias a estos procedimientos, el presunto autor del crimen fue detenido y puesto a disposición de la justicia.

El delegado presidencial provincial, Javier Fuchslocher, calificó el hecho como extremadamente grave y señaló que “se debe investigar a fondo” para esclarecer lo ocurrido. Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Ángeles quedó a cargo de la investigación, con el objetivo de determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y confirmar responsabilidades.

