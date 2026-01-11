Exbrigadista de Conaf seguirá detenido por presunta autoría de incendio forestal en Coronel

El Juzgado de Garantía resolvió ampliar hasta el próximo martes la detención del exfuncionario de Bomberos y de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) imputado por su presunta responsabilidad en el incendio forestal ocurrido en la comuna de Coronel, en la Región del Biobío.

Según los antecedentes de la investigación, el siniestro se originó el martes 6 de enero en el sector Patagual, consumiendo 10 hectáreas de plantaciones forestales, principalmente pinos, y dejando a tres brigadistas lesionados mientras combatían las llamas.

La detención fue posible tras diligencias encabezadas por Carabineros de la 4ª Comisaría de Coronel, junto a personal especializado del Labocar y del OS-9 de Concepción, quienes lograron establecer que el incendio habría sido iniciado con un chispero.

El teniente coronel José Rubio indicó que se logró posicionar al imputado en el lugar del incendio, además de identificar el elemento utilizado y las acciones realizadas antes, durante y después del inicio del fuego, antecedentes que forman parte de los informes técnicos incorporados a la causa.

Uno de los elementos más impactantes del caso es que el imputado habría participado en las labores de combate del incendio que presuntamente provocó, situación denunciada por voluntarios de la 9ª Compañía de Bomberos de Coronel. El superintendente Eduardo Monsalve señaló que el hecho “consterna absolutamente” a la institución, agregando que fueron los propios bomberos quienes realizaron la denuncia ante las autoridades.