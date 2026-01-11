Investigación por baleo y choque mantiene a un hombre en riesgo vital en Iquique

Un confuso hecho registrado durante la madrugada de este domingo en Iquique dejó a un hombre de 29 años herido a bala y en estado grave, luego de que el vehículo que conducía colisionara en el sector sur de la comuna.

Según los primeros antecedentes, el episodio fue informado al Ministerio Público cerca de las 05:30 horas, tras un reporte de Carabineros de Chile, dando cuenta de un choque ocurrido en la intersección de avenida La Tirana con calle El Monte.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia constataron la gravedad de las lesiones de la víctima. La fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Daniela Campusano, detalló que el hombre presentaba impactos balísticos en el abdomen, siendo trasladado de urgencia al Hospital Regional de Iquique, donde fue sometido a intervención quirúrgica.

Hasta horas de la tarde del domingo, el afectado permanecía internado en estado grave, mientras avanzaban las primeras diligencias investigativas para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el ataque y el posterior choque.

En el procedimiento trabajan detectives de la Brigada de Homicidios, peritos del Laboratorio de Criminalística de la PDI y el equipo ECOH de la Fiscalía de Tarapacá, quienes recopilan declaraciones de testigos y registros de cámaras de seguridad para determinar cómo y dónde se produjo el baleo.

PURANOTICIA