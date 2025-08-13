Violento accidente en Frutillar cobra la vida de la "Barbie-narco chilena" y sus hijos

Una violenta colisión frontal en la región de Los Lagos cobró la vida de Karen Alejandra Soto Mansilla, conocida como la "Barbie narco chilena", y de sus dos hijos de 4 y 18 años. El fatal accidente ocurrió este martes en la ruta que conecta las comunas de Frutillar y Fresia.

Según el subcomisario de Carabineros en Frutillar, teniente Iván Tiznado, el choque dejó gravemente lesionadas a otras cuatro personas. Aunque los menores fueron rápidamente trasladados a un centro asistencial, con el niño de 4 años siendo movilizado en helicóptero, ambos fallecieron horas más tarde a raíz de las heridas. En el mismo hospital fueron internados dos hombres de 46 y 47 años, que se encuentran politraumatizados y en observación.

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de las diligencias en el lugar para esclarecer la dinámica del siniestro y establecer eventuales responsabilidades.

Karen Soto se hizo conocida en redes sociales por exhibir una vida de lujos y ostentosas adquisiciones. Su fama se consolidó en Frutillar por su notorio Peugeot 308 Cabriolet color rosado, que incluía detalles con hojas de marihuana en el mismo tono.

Según la policía, este vehículo la convirtió en un blanco fácil de seguir para las autoridades, que la tenían bajo investigación desde 2023, gracias a escuchas telefónicas que la habrían delatado.

