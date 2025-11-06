Click acá para ir directamente al contenido
El fiscal regional Aquiles Cubillos, indicó que el primer cadáver que fue hallado calcinado y maniatado de pies y manos, es de sexo femenino.

Fiscal confirma que segundo cadáver hallado en San Vicente de Tagua Tagua estaba descuartizado
Jueves 6 de noviembre de 2025 22:37
Dos cuerpos fueron encontrados en medio de una indagatoria por delitos asociados a tráfico de drogas en el sector Pueblo de Indios de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, en la región de O'Higgins.

El primer cadáver fue hallado calcinado y maniatado de pies y manos y el fiscal regional Aquiles Cubillos, corroboró que el segundo cuerpo fue hallado descuartizado.

Además, el persecutor informó que el primer cuerpo encontrado es de sexo femenino.

"Vamos a pasar a cuatro sujetos a control de detención, uno de ellos mantiene orden vigente por microtráfico y otro por homicidio", detalló.

"Tenemos, presuntamente, dos cuerpos. Como señalé, tenemos partes de un segundo cuerpo, y por tanto, tenemos que corroborar que todas las partes que hemos hallado correspondan a uno solo. Aparentemente sería así, pero no descartamos la existencia de otros cuerpos. Para eso, Carabineros va a mantener en resguardo el sitio del suceso durante la tarde", agregó Cubillos.

"Creemos que hay un fenómeno que es de carácter regional que estaría involucrado, y por lo tanto no podemos descartar que hayan más cuerpos", señaló.

Al ser consultado respecto a si existían denuncias por presunta desgracia que pudieran concordar con los cuerpos hallados, respondió que "estamos verificando, tenemos varias denuncias en distinas comunas aledañas a San Vicente y en la propia comuna en sí. Así que estamos averiguando".

