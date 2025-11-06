Encuentran dos cuerpos durante allanamientos en San Vicente de Tagua Tagua: uno estaba amarrado y calcinado

Dos cuerpos fueron encontrados, uno de ellos calcinado y maniatado, en medio de una indagatoria por delitos asociados a tráfico de drogas en el sector Pueblo de Indios de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, en la región de O'Higgins.

Según los primeros antecedentes, los cuerpos corresponderían a personas reportadas como desaparecidas.

Equipos especializados del Servicio Médico Legal y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) trabajan en el lugar realizando excavaciones y peritajes para determinar las causas de muerte y el tiempo que los cuerpos permanecieron enterrados.

El fiscal Aquiles Cubillos fue consultado por si podrían haber más cuerpos, ante lo cual señaló que "no podemos descartarlo, estamos trabajando recién en el sector, es un sector amplio y con dificultades, se trata de falda de cerro, con bastante vegetación y basura, por tanto estamos iniciando un trabajo con todas las unidades especializadas de carabineros las que se están instalando en este lugar, Labocar, OS9, adiestramiento canino y otras unidades especializadas que nos van a cooperar en hacer un rastreo completo del sector".

PURANOTICIA