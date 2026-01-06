Declaran Alerta Temprana Preventiva para la región de O'Higgins ante pronóstico de precipitaciones y tormentas eléctricas

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la región de O'Higgins por evento meteorológico.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la zona:

Aviso A5-1 - Pronóstico: Probables tormentas eléctricas en cordillera , con probabilidad de precipitaciones fuertes en corto periodo de tiempo , que se producirían durante este jueves 8.

, con , que se producirían durante este jueves 8. Aviso A8 - Pronóstico: Precipitaciones normales a moderadas en corto periodo de tiempo en sectores de precordillera y cordillera de la región, que se desarrollarían durante este jueves 8.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de O’Higgins, la Dirección Regional del Senapred declara Alerta Temprana Preventiva regional por evento meteorológico, vigente a contar de este martes y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Según indicó Senapred, la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

