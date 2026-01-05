Investigan caso de carabinero que disparó contra sujeto que huía tras robar en Vicuña

La Fiscalía de Vicuña se encuentra reuniendo todos los antecedentes de un hecho ocurrido en las últimas horas, en que un sujeto, quien huía de la policía tras un robo, fue abatido por un funcionario de Carabineros.

El fiscal jefe de Vicuña, Nicolás Shertzer, informó que concurrió al sitio del suceso, en la ruta CH 41, antes de llegar a la zona del embalse en que se encontraba el vehículo con una persona fallecida en su interior.

“Horas antes, habían concurrido hasta Vicuña donde ingresaron a un fundo, sustrajeron especies y huyeron. Se trató de la persona fallecida y un menor de 17 años. Carabineros, alertando la comisión del robo, inició una persecución y pidió cooperación a personal del retén El Molle, toda vez que el vehículo arrancaba desde Vicuña hacia La Serena. Dicho vehículo intenta atropellar a los funcionarios y éstos disparan”, dijo el fiscal de Vicuña.

En relación al robo, “Carabineros de la SIP realizaron diligencias y en cuanto al fallecido, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones PDI y el Laboratorio de Criminalística, Lacrim, se encuentran realizando las diligencias para determinar si hay responsabilidad de los funcionarios policiales o si se encuentra ajustado a derecho”, añadió.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA