Detienen a clan familiar que se dedicaba al tráfico de droga en Vallenar y alrededores

La Fiscalía Local de Vallenar, junto al Grupo Investigativo Modelo Territorial Cero (MT-0) y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones (PDI), lograron desarticular una banda criminal que mantenía una completa organización para el tráfico de droga.

El fiscal regional de Atacama, Juan Andrés Shertzer, destacó la función investigativa que dirigió la Fiscalía con el apoyo de detectives de la PDI para desarrollar diversas acciones indagatorias que llevaron a reunir evidencia en contra del clan familiar que operaba de manera concertada para el traslado, resguardo y venta de pasta base de cocaína y otros tipos de droga en la comuna de Vallenar y alrededores, además de cometer otros graves delitos asociados a las ganancias que obtenían con la venta de la ilícita sustancia.

“Esta investigación es una muestra del alcance que puede tener el trabajo de persecución penal de la Fiscalía de Atacama en las distintas comunas de la región, más aún en este tipo de delitos que causan un alto impacto en la ciudadanía a quienes podemos informar que los cabecillas de este clan delictual se encuentran ya en prisión preventiva quienes comercializaban droga en las poblaciones Baquedano y Torreblanca de esta ciudad”, indicó Shertzer.

El fiscal adjunto de Vallenar, Nicolás Meléndez Chacón, detalló que se allanaron un total de 17 domicilios en la comuna de Vallenar y La Serena, deteniendo a 10 personas, entre ellas quienes aparecen como los encargados de dirigir las acciones delictivas apodados “Don Che” y la “Ali”.

“Las acciones policiales llevadas a cabo permitieron la incautación de droga y evidencia respecto de delitos de lavado de activos con la incautación de cinco inmuebles con un avalúo superior a los 500 millones de pesos, además de vehículos adquiridos con la venta de la droga y otros medios de prueba que sustentaron la comunicación de cargos que realizó la Fiscalía a todos los detenidos en la audiencia desarrollada ante el Juzgado de Garantía de Vallenar”, dijo el persecutor.

El prefecto regional de la PDI, prefecto inspector Patricio Barrios, mencionó que “las diligencias investigativas realizada en coordinación con el Ministerio Público comenzaron a desarrollarse en el año 2024, donde la estructura criminal familiar se caracterizó por un modo de operar sigiloso, por lo que en este período de tiempo se llevaron a cabo indagatorias con el apoyo de distintos soportes tecnológicos que permitieron obtener los medios de prueba para lograr su captura”.

En tanto, el jefe de la Bicrim Vallenar, subprefecto Carlos Salinas, destacó que “el trabajo policial permitió la incautación de más de un kilo y medio de droga, contemplando dosis de cocaína base, clorhidrato de cocaína y cannabis, equivalentes a más de 10 mil dosis de sustancias ilícitas”.

“Además, en el marco del lavado de activos, se incautaron cinco inmuebles avaluados en más de 500 millones de pesos y ocho vehículos con un valor estimado de más de 80 millones de pesos. Por otro lado, también se incautaron frascos de fármacos compuestos por codeína, una caja de fuegos artificiales y cerca de cinco millones de pesos de dinero en efectivo”, agregó.

Por su parte, el jefe de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) subprefecto Luis Valenzuela, comentó que se pudo establecer un patrimonio de esta agrupación delictual que superaba los 500 millones de pesos, los que estaban divididos en cuatro inmuebles y más de ocho vehículos. “Todo ello financiado con el dinero de la venta de droga que se acreditó con esta investigación”, precisó.

(Imagen: Fiscalía)

