Excarabinero y experto en seguridad analiza modus operandi del crimen y de las autoridades en la región de Valparaíso

Los problemas con la delincuencia en el país y, particularmente, en la región de Valparaíso, no parecen disminuir ni en su frecuencia ni en su crudeza. Sólo esta semana en la zona, y tras más de una semana de búsquedas por parte de familiares, amigos y conocidos, el trabajador de un taller mecánico de Valparaíso que se encontraba desaparecido, fue hallado sin vida a un costado de la ruta 68, a la altura de la bajada Santos Ossa; y el domingo de la semana pasada hubo un parricidio que enlutó a Villa Alemana, por nombrar sólo algunos de los delitos más estremecedores que han ocurrido durante los últimos cuatro días.

Pese a que hay temor en la ciudadanía, que varios parlamentarios han alzado la voz sobre la falta de mano dura de la Delegación Presidencial Regional y la propia fiscal regional, Claudia Perivancich, reconoció en entrevista con Puranoticia.cl que se han visto más exigidos que antes debido a cómo ha evolucionado el delito en la zona, no se ven medidas concretas que den mayor certeza de que realmente el Gobierno y el Estado están trabajando por lo que ocurre en la Quinta Región.

Héctor Sandoval, académico en temas de Seguridad, administrador superior de seguridad pública, ingeniero en Prevención de Riesgos, máster en Seguridad Privada y Ciudadana y magíster en Prevención, analizó en detalle lo que ocurre en la región de Valparaíso y señaló que el recrudecimiento de la delincuencia ha obligado a la ciudadanía a cambiar su forma de vida debido a “una crisis que el Estado no ha abordado con la suficiente inteligencia y no es que queramos atacar al gobierno de turno, sino que ha costado mucho tener un visión sistémica de la seguridad, para que todos los actores tengan un mismo horizonte y rumbo, la seguridad no es responsabilidad solo de las policías”.

¿Por qué está pasando esto? Sandoval advierte que hay que entender que “el delito como un fenómeno social, donde se imitan conductas traídas desde el exterior, donde la violencia produce costos irreparables, es un fenómeno de imitación, mutante en su forma y territorio y sus causas son múltiples”.

MÁS CONTROL QUE PREVENCIÓN

En cuanto a qué hace falta para que se pueda ir mitigando la situación delincuencial en la región de Valparaíso, el también teniente coronel de Carabineros (r) explicó que lo importante es que “el Estado entienda que la necesidad de la urgencia, para enfrentar esta crisis, también pasa por la descentralización. Hoy más que prevención, en esta etapa de la crisis lo que debemos esperar es control, para que recuperemos los barrios y la calle. Sin control, no hay sanción y sin ello no hay sensación de seguridad o de que el Estado está ocupado en el resolver el problema”.

En tal sentido, expuso que “no basta con la foto en la carretera para un fin de semana largo o la ronda en la noche, si al final los únicos que se quedan son los carabineros y al día siguiente no hay nadie más en el control”.

En cuanto a las organizaciones criminales, lo que se debe esperar -indica Sandoval- es que “se pongan de acuerdo para recuperar control de calles y barrios; atacar de forma inmediata la crisis con el control de delitos violentos, es decir focalizar para contrarrestar; e interferir las economías del crimen organizado, pues su actividad económica es rentable si no incautados y decomisamos todos sus bienes, hasta sus casas”. En esto, reconoce, “el rol de la UAF (Unidad de Análisis Financiero) debe ser activo y debe tener cobertura y delegados regionales, el Servicio de Impuestos Internos (SII) también debe hacer inteligencia para entregar información en investigaciones, atacar las finanzas y el patrimonio, para que no se levanten. Debe haber una persecución delictual estratégica, es decir inteligencia delictual y criminal y no confundir con el rol de la ANI”.

Asimismo, apuntó a controlar el lavado de activos de forma directa, para no tener que dejar “todo a las policías” y mejorar la política penitenciaria que -reconoce- está “al debe”. Junto a esto, también llama a prevenir la corrupción, por ejemplo, a propósito del caso Brinks y los contactos que se generaron en ello.

“Hoy el comando y control del delito se planifica en nuestras cárceles, basta sólo preguntarse dónde nace el tren de Aragua… en una cárcel. Dónde se organizó el crimen que azota a Ecuador… en la cárcel. Y, bueno, ¿qué ha pasado en Chile? El robo a Brinks es el mejor ejemplo. Hay que llegar donde el Estado no está, porque el crimen organizado es capaz de ejecutar obras, comprar remedios, organizar fiestas navideñas”.

CONTROL DE ARMAS Y COORDINACIÓN ENTRE ENTIDADES

A juicio del experto, uno de los factores clave en esta ola delictual es la facilidad para adquirir armas en las bandas criminales. Por ello, manifiesta que “el control de las armas es un problema, si para comprar una para un ciudadano común, es muy complejo, bueno entonces ¿de dónde salen? De los robos a casas, o por contrabando desde nuestra frontera, pero ¿cómo controlamos aire, mar y tierra, si los camiones scanner de Aduanas no funcionaban? La coordinación entre Aduanas, SII, Ministerio Público, Gendarmería y Municipios es importante. Hay que mantener la iniciativa que la Presidenta Michelle Bachelet promulgó con los Consejos Comunales de Seguridad, hay que perfeccionarlos, con la obligación de las instituciones de concurrir y que no terminen enviando a cualquier persona y lo cambien a la sesión siguiente”.

Adicionalmente, llama a que exista una planificación de estas medidas y que “se cree, finalmente, el Ministerio de Seguridad que articule, obligue y fiscalice a los incumbentes para medir la gestión”.

“Yo me permitiría sugerir que las autoridades deben preocuparse por la capacidad de reacción a los requerimientos de la ciudadanía, el tiempo de respuesta a la concurrencia, la oportuna atención de sus centrales de emergencia. La ley reincidencia evitará la prerrogativa de las fiscalías de ir a juicio abreviado a quienes tengan sanciones penales, pero creo que también debemos quitar esa facultad de forma permanente para delitos de alta connotación o ante los cuales nos causan temor, evitando débiles sanciones”, añadió.

En esa misma línea, Sandoval planteó que “la autoridad debe entender que el crimen organizado cambió, hoy asaltantes y traficantes dominan las organizaciones, su contracultura es distinta a la de 20 años antes, hoy publicitan sus delitos, pasaron del narcocorrido al trap, pasaron del anonimato a la valoración de la imagen, ellos hacen inteligencia, orientan, buscan, planifican, asignan responsabilidades y delinquen, hay compartimentaje criminal, no se conocen entre ellos para no correr riesgos, es decir valoran y controlan variables. Eso es estar organizados, en cambio como Estado ¿que le ofrecemos a jóvenes en nuestras poblaciones de escaso desarrollo?".

MÁS PERSONAL Y PREOCUPACIÓN POR SEPTIEMBRE Y EL VERANO

Coincidiendo con Perivancich, reconoció que falta más personal especializado en las policías: “Más que por un arraigo profesional que puedo tener, Carabineros no puede hacer todo, sus laboratorios no darán abasto, sus unidades investigativas están saturadas de órdenes de investigar, los requerimientos de prevención son múltiples, entonces hoy, a pesar que es tarde, se le deben inyectar más recursos y mejorar sus condiciones, no es casualidad que los carabineros en sus horarios libres dignamente hagan de Uber, de guardias, etc. Pero, de todas formas, es mejor eso a que trabajen con organizaciones criminales. Esto es una clara señal de que se deben mejorar sus condiciones laborales”.

Finalmente, sobre lo que podría ocurrir en septiembre y el verano en la zona, que es cuando llegan más visitantes y, por tanto, puede aumentar la delincuencia, Sandoval estimó que efectivamente “es una característica del delito la movilidad, si controlo en Viña, se moverá a Valparaíso o a Quilpué y a mí me preocupa septiembre y el verano, porque ¿cómo lo enfrentaremos con esta condición?”.

