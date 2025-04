Encuentran una carpa y otros elementos de la lancha "Bruma" que naufragó en la costa de Coronel

En medio de la búsqueda de los siete pescadores desaparecidos tras el naufragio de la lancha "Bruma" en Coronel, fueron hallados una carpa, una zapatilla y una gamela con gata.

La presidenta del gremio de bacaladeros del Maule, Claudia Urrutia, informó que "lo que encontramos fue la carpa de la lancha, una zapatilla, una gamela con gata, que son de la embarcación porque la gamela nosotros la marcamos, entonces eso es de la embarcación, no es que ande flotando y si es una gata es la carnada que nosotros utilizamos para el bacalao de profundidad".

Esto fue posible ya que "nosotros tenemos los equipos que día a día vamos monitoreando cómo se va comportando el océano”, explicó.

Los pescadores que están realizando las búsquedas se ubican en puntos estratégicos en coordinación con la Armada.

"La función de ellos es buscar las responsabilidades en el accidente, esa es una función administrativa (…) por eso es que las cosas que vamos encontrando se las entregamos a ellos“, afirmó la presidenta gremial.

Finalmente, Urrutia también se refirió a la versión de los tripulantes del buque "Cobra" sobre que "no detectaron" alguna colisión con la lancha "Bruma", indicando que “si ellos dicen que no la colisionaron, no soy yo para rebatir eso (…) yo tengo plena claridad conforme a los datos que analicé (…) dado al daño estructural en el barco“.

(Imagen referencial)

